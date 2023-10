Ottobre rosa: alla scuola Brigida incontri della Lilt sulla salute delle donne

TERMOLI. La Campagna Lilt for Women è entrata nel pieno delle attività ed ottobre è un mese ricco di appuntamenti.

In particolare la Lilt Campobasso, in collaborazione con i professionisti volontari dell’associazione provinciale, ha programmato 3 incontri informativi sulla salute della donna ideati e promossi dalla dietista dott.ssa Eleonora Iorio.

Gli incontri si terranno presso la scuola media Brigida di Termoli dalle 17 alle 19 grazie alla fattiva collaborazione del dirigente scolastico e di tutta la struttura che li vede impegnati fianco a fianco in diversi progetti sia con i ragazzi nell’ambito scolastico ma anche con docenti e genitori.

Il calendario degli appuntamenti prevede:

lunedì 23 ottobre “Menopausa come affrontarla” con la dietista Eleonora Iorio, la psicoterapeuta Marianna D’Aurelio, l’ostetrica Angela Spicciato;

giovedì 16 novembre “Capire e gestire la fame nervosa” con la dietista Eleonora Iorio e la psicoterapeuta Marianna D’Aurelio;

lunedì 11 dicembre “Endometriosi, conoscerla per affrontarla” con la dietista Eleonora Iorio e la dottoressa Gianna Picciano, responsabile Consultori Asrem.

Sono tutti momenti particolari nell’arco della vita di una donna a cui questi 3 incontri vogliono dare contributo e supporto. Nel primo incontro che si terrà lunedì 23 ottobre dalle 17 alle 19 presso la scuola media Brigida verrà affrontato uno dei periodi forse più complessi, quello della menopausa.

Quando si può dire di essere in menopausa? Quali sono i sintomi? Ci sono esami da fare per controllare il proprio stato di salute?

Posso prevenire e controllare eventuali complicanze attraverso modifiche dell'alimentazione? Ci sono accorgimenti specifici?

Come affrontare questo delicato periodo "di passaggio" dal punto di vista emotivo?

Queste e tante altre domande saranno il fulcro del primo seminario durante il quale la menopausa verrà affrontata dal punto di vista fisico, emotivo e nutrizionale.

“Per affrontare al meglio i cambiamenti fisici ed emotivi della menopausa – commenta la dietista dott.ssa Eleonora Iorio - è fondamentale avere uno stile di vita sano, seguire una dieta bilanciata e adeguata e mantenersi fisicamente attivi”.

Durante l’Ottobre Rosa tutti i fondi devoluti alla Lilt di Campobasso saranno destinati all’acquisto dell’autovettura per l'accompagnamento dei pazienti oncologici presso i luoghi di cura regionali.

Per chi vuole sostenere il trasporto dei malati per sottoporsi alle cure oncologiche può devolvere il proprio contributo alla nostra associazione tramite codice iban IT 54 Z 05033 411130 000000107012.