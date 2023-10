Soste creative in via Asia, quando svoltare diventa un'impresa

TERMOLI. Alunni trasferiti da un plesso all’altro e ne risente anche la circolazione, a causa di soste sempre più invasive. La scelta di far traslocare le prime del liceo scientifico “Alfano” al plesso del classico “Perrotta” di via Asia ha inevitabilmente avuto dei riflessi sulla viabilità, poiché cresce il numero delle autovetture che si spostano per accompagnare o riprendere gli studenti, specie in giornate piovose come quella di oggi, evento raro in questo autunno così anomalo. Sarà per questo che la “tara” ancora non viene fatta da chi si mette al volante e poi si ferma in sosta, ad attendere l’uscita di ragazzi e ragazze.

Sta di fatto che disagi al traffico sono stati segnalati da alcuni automobilisti, che da via Cina volevano svoltare in via Asia, ma hanno avuto difficoltà a causa delle macchine parcheggiate un po’ dovunque.

Uno scenario che si rinnova, ad esempio, durante la fiera mensile di piazza del Papa.

«Autobus e veicoli che da via Cina si dirigono verso via Asia hanno il problema nel poter girare a causa delle auto parcheggiate in mezzo alla strada davanti alla scuola. Qualcuno dirà che stava piovendo (anche se lì è sempre così anche quando non piove), posso mai far bagnare mio figlio? E dove mi parcheggio che lì non ci sono posti dove fermarsi? C’è piazza del Papa. Basta attraversare sulle strisce pedonali e il gioco è fatto. E quando piove ci arrivi tu a piedi con l'ombrello lasciando la macchina parcheggiata».

Come diceva Giobbe Covatta: “Basta poco, che c’è vo?"

