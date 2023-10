In giuria al concorso enologico in Albania, Rudy Rinaldi e Celeste Di Lizio protagonisti a Berat

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Si è svolta nei giorni scorsi a Berat, città albanese capitale del turismo, la seconda edizione di una importante manifestazione enologica; “Wine & Stories of Berat” che, oltre a prevedere iniziative culturali a tema enogastronomico, ha visto la classica fiera del vino con la presenza di molte cantine dell’Albania e del Kosovo, e anche una importante competizione enologica dei vini di questi due paesi.

La giuria di questo concorso era composta dal Presidente Darrell Joseph, giornalista della prestigiosa testata “Decanter”, considerato uno dei più esperti giornalisti enologici contemporanei, e da due cittadini bassomolisani: Celeste Di Lizio e Rudy Rinaldi, già vincitori di diversi concorsi nazionali per sommelier, oltre che formatori del settore e organizzatori di kermesse enologiche di successo come “Divinolio” che per qualche edizione ha portato nel centro storico di Termoli, l’intera offerta enologica molisana.

«Questa manifestazione nella sua struttura ci ha ricordato la nostra ormai vecchia “Divinolio” – dice Celeste Di Lizio - con la degustazione dei vini nel centro della città e diverse manifestazioni culturali a contorno. Per quanto riguarda il concorso enologico e sabbiamo giudicato 3 categorie di vini, cioè Bianchi, Rosati e Rossi, che abbiamo valutato nelle tre fasi fondamentali, quelle visiva, olfattiva e gustativa, con una attenzione particolare alla qualità e alla tipicità. Abbiamo giudicato circa 80 vini, e lo abbiamo fatto con attenzione, cercando di premiare quelli che oltre alla piacevolezza univano anche il rispetto del vitigno».

«I vini venivano giudicati con un massimo di punteggio di 100 – ricorda Rudy Rinaldi – e abbiamo premiato con il diploma “oro” tutti quelli che avessero ottenuto una votazione oltre i 90 punti. Poi con l’Argento da 85 a 89, e con il bronzo da 82 a 85. La qualità dei vini è stata sorprendente se la confrontiamo a quella di pochi anni fa, e anche il Presidente di giuria Darrell Joseph ha apprezzato molto. È stato veramente un grande onore e prestigio quello di essere chiamati a questa importante competizione enologica».

La manifestazione ha visto, oltre alla presenza del padrone di casa, Ervin Demo, Sindaco di Berat, anche la importante visita del Presidente albanese, e quella di senatori e deputati, che hanno testimoniato l’importanza dell’evento che in tre giorni ha visto la partecipazione di oltre diecimila persone, ed è stata seguita da numerose testate e televisioni.