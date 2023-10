«Alloggio invivibile, l'umidità si è infiltrata dappertutto»

TERMOLI. Via dei Castagni 42, quartiere di contrada Casa la Croce: una inquilina dello Iacp chiede attenzione e soprattutto dignità, quella che non è riuscita a ottenere dopo segnalazioni effettuate a chi di competenza.

Spesso riceviamo articoli riguardanti lo stato di degrado delle cosiddette case popolari, con chi vi abita a rappresentare problemi di vivibilità quotidiana, come la residente M. T. D. B., che ci ha ricevuto in casa per farci documentare la situazione che è costretta a subire.

Una signora che ha problemi fisici e che non dovrebbe affrontare difficoltà anche per la pavimentazione che si mostra tutt’altro che lineare. Piastrelle che saltano sia sui muri che a terra, interventi tampone che non hanno reso giustizia alle richieste reiterate nel tempo, a causa di infiltrazioni e di umidità che si stanno diffondendo ovunque, impedendo persino la chiusura di porte e finestre.

«Non è possibile vivere in queste condizioni – ci dice – ma sono 8 anni che cerco di avere risposte dallo Iacp, nonostante sia in regola con tutti i pagamenti e col contratto di affitto».

Una vicenda che l’ha costretta anche a rivolgersi a un legale, che ha tentato di mettersi in contatto con la struttura di via Monte Grappa.

Extrema ratio, la signora si rivolgerà anche all’ufficio d’igiene dell’Asrem, attraverso cui verificare formalmente le prerogative dell’abitabilità o meno dell’alloggio, così come chiederebbe conto allo stesso Comune di Termoli, per le sue competenze. Sì, perché ci sono anche altre problematiche di natura documentale, come quelle relative agli impianti termici, insomma: tutto da rivedere.

Nel sopralluogo effettuato abbiamo davvero riscontrato un quadro critico, oltretutto non esistono tapparelle e avvolgibili, crediamo un caso unico nel suo genere, forse perché all’epoca c’era da affrettare la consegna, chissà. Sono passati oltre trent’anni da quando i primi assegnatari vi andarono a vivere, mentre l’inquilina di cui oggi riceviamo lo sfogo sono 22 anni che vi risiede e merita risposte e un intervento concreto, poiché i segni dell’umidità che si trasforma in muffa sulle pareti, in ogni ambiente, sono inequivocabili di un degrado da sradicare alla radice.

