Più fondi per tamponare la carenza loculi al cimitero e un progetto per lo stadio Cannarsa

TERMOLI. Il piano triennale delle Opere pubbliche contiene una modifica significativa, che va nell’ordine di cercare di tamponare l’emergenza loculi al cimitero di Termoli, più volte rappresentata anche negli atti della stessa amministrazione comunale.

Nela pianificazione degli interventi, infatti, il problema è stato affrontando incrementando la spesa per l’anno corrente 75mila euro.

Altro progetto degno di menzione, quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche allo stadio Cannarsa.

l’Istituto per il credito sportivo ha pubblicato il “Bando Sport Missione Comune 2023” stanziando testualmente: “un plafond di 100 milioni di euro con provvista BEI per mutui a tasso fisso e a tasso d’interesse completamente abbattuto, destinati agli Enti Locali e Territoriali per la realizzazione o ristrutturazione di infrastrutture sportive da stipulare entro il 31.12.2023. Il Mutuo Ordinario Sport Enti Locali e Regioni BEI è un finanziamento con provvista BEI, Banca Europea per gli Investimenti, e potrà, pertanto, godere delle agevolazioni in conto interessi previste dal Bando Sport Missione Comune 2023 a seconda delle caratteristiche demografiche del richiedente e a seconda dell’intervento sull’infrastruttura sportiva”; è volontà dell’amministrazione candidare una nuova opera, che verrà denominata: “Miglioramento, messa a norma ed abbattimento delle barriere architettoniche dell’impianto destinato all’atletica leggera, nell’ambito dello stadio comunale “Gino Cannarsa” e che andrà ad integrare l’intervento già programmato nell’anno corrente.