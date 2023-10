In via Adriatica la raccolta fondi per "liberare" la nave Mare Jonio

TERMOLI. Oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, l'associazione "Onda Blu" sarà in via Adriatica, dove verrà allestito un banchetto di raccolta fondi per Mediterranea Saving Humans, il cui ricavato andrà per liberare la nave Mare Jonio dal nuovo fermo amministrativo e per pagare la multa di 10mila euro a cui è stata sottoposta per non aver riconsegnato le 69 persone soccorse alla Guardia Costiera Libica, come da istruzioni del Maritime Rescue Coordination Center di Roma.

La nave era appena ripartita il 13 ottobre in seguito a un altro fermo e ha eseguito due missioni di soccorso salvando 116 persone.

«Ricordiamo anche le missioni di terra in Ucraina che Mediterranea sostiene con i propri mezzi portando aiuti e collaborando ai corridoi umanitari. Vi aspettiamo al banchetto».

I FATTI

Mercoledì 18 ottobre mattina la nave Mare Jonio ha sbarcato nel porto di Trapani le 69 persone - tra cui un'intera famiglia con tre bambine di 7, 5 e due mesi di vita - soccorse nella serata di lunedì nel Mediterraneo Centrale.

Subito dopo lo sbarco comandante e armatore sono stati convocati in Capitaneria di Porto dove, con Guardia di Finanza e questura di Trapani, è stato notificato il doppio provvedimento di applicazione del Decreto Legge "Piantedosi" del 2 gennaio 2023: sanzione fino a 10mila euro e fermo amministrativo della nave per 20 giorni a partire da oggi per la sua violazione.

Alla Mare Jonio vengono contestati due fatti: innanzitutto di non aver ottemperato alle istruzioni del Mrcc di Roma che, dopo la prima segnalazione dell'imbarcazione in pericolo, ci aveva indicato di contattare e metterci agli ordini del cosiddetto "centro di coordinamento del soccorso marittimo libico"; in secondo luogo, di non aver richiesto alle stesse Autorità Libiche l'assegnazione di un porto di sbarco. In pratica la Mare Jonio viene pesantemente sanzionata per essersi rifiutata di consegnare 69 tra donne, uomini e bambinə, appena strappate al rischio della morte per annegamento in mare, a quelle milizie che li avrebbero riportati nei campi di detenzione da cui fuggivano.

"Che cosa avremmo dovuto fare per il Governo italiano che ci colpisce con fermo e multa? - si chiede Sheila Melosu capomissione a bordo - Forse rimettere queste persone nelle mani dei loro aguzzini e torturatori? Commettere un crimine contro l'umanità in violazione del diritto internazionale? Ricordo che per aver obbedito all'ordine di riportare in Libia persone soccorse in mare comandanti di navi italiane sono stati condannati dalla giustizia italiana, come nel caso dell'Asso Ventotto davanti al Tribunale di Napoli."

"Sosteniamo con convinzione la scelta del nostro Comandante e della nostra Capomissione - aggiunge Alessandro Metz, armatore sociale della nave - la cosiddetta guardia costiera libica è sotto inchiesta davanti alla Corta Penale Internazionale, responsabile anche recentemente di violenti comportamenti che hanno messo in pericolo la vita delle persone in mare, diversi suoi ufficiali sono considerati trafficanti o loro complici e la Libia è ritenuta dalle Nazioni Unite e dalla Commissione Europea un porto e un Paese 'non sicuro', proprio per le innumerevoli violazioni dei diritti umani di cui le sue autorità si rendono quotidianamente responsabili."

"Non saremo mai complici di crimini contro l'umanità. Oggi festeggiamo la vita, - conclude Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans - il migliore futuro possibile in Europa per le persone che abbiamo soccorso e sbarcato al sicuro, festeggiamo il sorriso di speranza delle bambine a bordo. È questo ciò che conta e affrontiamo perciò a testa alta le conseguenze di ciò che abbiamo fatto. Siccome non è altro che il rigoroso rispetto del diritto marittimo e internazionale, oltre che della nostra etica di donne e uomini liberi, ricorreremo a ogni livello contro questi ingiusti provvedimenti di blocco della nostra nave".