«Da parco a parcheggio? No grazie!»

La conferenza stampa dei gruppi consiliari di opposizione al parco di Termoli

TERMOLI. «Più ossigeno e meno anidride carbonica». È l'equazione che vorrebbero imporre al parco comunale "Girolamo La Penna" i gruppi consiliare di opposizione facenti capo a Movimento 5 Stelle, con Ippazio Stamerra e Andrea Piero Capecce, a Rete della Sinistra, con Marcella Stumpo, e al gruppo civico Termoli 2024, con Daniela Decaro e Antonio Bovio.





Sono stati loro i protagonisti della conferenza stampa che questa mattina, nell'area dei campi da tennis ha fatto tornare alla ribalta questioni già affrontate in passato ma proiettate al futuro, sì perché i progetti a loro dire mutano e in peius. «Vogliono abbattere questo verde per fare posto a un grande parcheggio. Non gli bastano i 109 parcheggi esistenti, ne vogliono altri 300. Da parco a parcheggio? No grazie!», uno dei cartelli di protesta che decine di attivisti e cittadini, tra cui riferimenti dell'associazione Più Alberi e tecnici del verde hanno condiviso assieme agli esponenti di minoranza.





Ma la critica promossa è ampia, molto più ampia e arriva a chiedere anche ai cittadini di svegliarsi in vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno. Perché il pubblico dovrebbe riappropriarsi degli spazi, come nella piscina ristrutturata con fondi regionali e comunali e non permettendo "tendoni da circo", questa la dizione usata, come quello sorto al posto di un campo da calcetto per costruire una ludoteca in una tensostruttura.





Insomma, torna d'attualità la polemica sollevata dai gruppi di opposizione al Comune di Termoli in merito alla gestione del patrimonio arboreo nel Parco comunale, «nella conferenza stampa congiunta sul tema del recente taglio di alberi, della situazione generale del nostro unico polmone verde cittadino e della prevista realizzazione di parcheggi al suo interno, abbiamo voluto informare e sensibilizzare su questo tema così importante per la comunità», sottolineano i consiglieri Marcella Stumpo, Daniela Decaro, Antonio Bovio, Ippazio Stamerra e Andrea Piero Capecce, che nel suo intervento ha ricordato anche Nick Di Michele.

Galleria fotografica