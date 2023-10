Operatori ecomuseali, conclusa la selezione dei partecipanti

TERMOLI. A seguito delle numerose adesioni, si è proceduto alla selezione dei candidati per il corso di formazione per operatori ecomuseali organizzato dal Flag Molise Costiero in collaborazione con La Vida Medical. Entusiasmo e voglia di partecipazione, questi i principi che hanno motivato i partecipanti, tutti preparati e con titoli di laurea attinenti alla museologia e la storia del territorio.

Il Flag Molise Costiero conferma la sua lungimiranza nella promozione del territorio, attraverso la promozione di un progetto innovativo ed utile che al tempo stesso garantisce ampia tutela al patrimonio territoriale. La prossima settimana partiranno le lezioni in presenza.