Depuratore del porto, la Cassazione chiude la "partita" con la prescrizione

TERMOLI. Si chiude con una dichiarazione di avvenuta prescrizione la vicenda relativa allo sversamento dei reflui in mare al depuratore del porto di Termoli, che nel novembre 2021 vide il Tribunale collegiale di Larino, condannare un ex dirigente del Comune e due esponenti di Acea, la ditta che gestisce l’impianto, alla pena di euro 150 di ammenda ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all’art. 674 del codice penale, getto pericoloso di cose, a loro contestato per avere omesso di assicurare il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione dell’impianto di depurazione, nonché di realizzare i lavori e le opere necessarie per consentire il corretto trattamento depurativo di tutti i reflui ivi convogliati prima dell’immissione nel Mar Adriatico, consentendo, mediante due appositi by-pass, posizionati in testa all’impianto, lo scarico di reflui non depurati direttamente in mare, così versando, eccedendo i limiti prescritti nella autorizzazione n. 1661 del 2015, reflui fognari e liquami maleodoranti atti a offendere e a molestare le persone, essendo avvenuti gli sversamenti anche in prossimità della costa; fatto accertato in Termoli a far data dal settembre 2015, data dell’accertamento, con condotta permanente. I tre hanno proposto ricorso in Cassazione.

Il Tribunale ha evidenziato che il versamento pericoloso si è protratto ininterrottamente dal settembre 2015 fino a epoca prossima al mese di luglio 2018. Ne consegue che, alla data di emissione della pronuncia impugnata (9 novembre 2021) la prescrizione quinquennale del Ciò è invece avvenuto rispetto al momento della decisione. E invero, premesso che i ricorsi risultano infondati, ma non in maniera manifesta, occorre prendere atto che la sentenza impugnata ha ancorato la cessazione della permanenza al momento della riparazione della condotta sottomarina principale, risalente a “epoca prossima al mese di luglio 2018”. Dunque, in presenza di un dato temporale delineato in modo non proprio definito, attraverso un limite cronologico approssimativo, il dies a quo della prescrizione deve essere individuato, in un’ottica di favor rei, nel mese di giugno del 2018, e neanche nella sua parte finale, atteso che la cessazione della condotta illecita non pare riferita agli inizi di luglio, con la conseguenza che, alla data del 3 luglio 2023 deve ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione, e ciò pur a voler tener conto dell’unica sospensione intervenuta (per soli sette giorni).

Da ciò discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.