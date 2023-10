Termolese d'adozione: il pizzaiolo Claudio Vicanò protagonista a Dubai

TERMOLI. Nel luglio scorso lo abbiamo rivelato ai nostri lettori. L’artista della pizza Claudio Vicanò.

Romano di nascita ma termolese d’adozione, Claudio lavora in Svizzera, presso la “Stiva ursus del Catrina Experience” Disentis Müster e da oltre 20 anni ha la passione per la pizza.

Nella 20esima edizione del campionato mondiale del pizzaiuolo, Claudio Vicanò si era aggiudicato il primo posto per la categoria “pizza classica” con la sua “Amatriciana scomposta”, in onore alla sua terra.

Cronache recenti, invece, lo hanno visto protagonista a Dubai, nell’ambito di una fiera internazionale di architettura e design da edilizia e interni, dove ha realizzato la pizza art al Sultan III bin Muhammad al-Qasimi, unico pizzaiolo a rappresentare l'italianità.

Nel suo carnet anche pizze artistiche realizzate a Papa Francesco e conduttori televisivi come Carlo Conti e Giancarlo Magalli, inoltre rappresenta come testimonial la Galbani in Austria e Svizzera.

L’evento di Dubai è stato organizzato da Edilsocialnetwork all'expo di Sharjah.

Galleria fotografica