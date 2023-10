Elettrificazione delle banchine: al via l'iter per l'appalto da 6 milioni di euro

TERMOLI. Del finanziamento per l’elettrificazione delle banchine sul molo traghetti, pesca e forze armate del porto di Termoli il vicepremier in persona Matteo Salvini aveva dato notizia mesi fa. Da qualche settimana è partita la procedura amministrativa, affidata all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, volta all’individuazione dell’operatore economico cui affidare i lavori, dopo la pubblicazione dell’apposito avviso per manifestazione di interesse. Parliamo di un intervento da 6 milioni di euro. Intervento è finalizzato alla infrastrutturazione elettrica delle banchine portuali e l’utilizzo dell’energia elettrica per l’alimentazione delle navi in sosta.

L’Accordo Procedimentale è stato sottoscritto con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale lo scorso 27 giugno 2023, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è impegnato a contribuire alla spesa necessaria alla realizzazione degli interventi, disciplinandone, altresì, le modalità di attuazione e monitoraggio. Finanziamento ripartito tra le annualità di competenza 2025 e 2026. L’affidamento dei lavori sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, preceduta da un avviso di manifestazione di interesse attraverso il quale individuare gli operatori economici interessati a presentare l’offerta. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale aveva annunciato nel maggio scorso con una nota che il suo presidente, Ugo Patroni Griffi, e il presidente e amministratore delegato di Sogesid Spa, Carmelo Gallo, avessero sottoscritto una convenzione per il supporto tecnico-specialistico funzionale all’attuazione degli interventi di elettrificazione delle banchine del porto di Termoli. Sulla base dell’accordo Sogesid, Società ‘in house’ dei Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, fornirà supporto all’Ente portuale nella redazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e del progetto di fattibilità tecnico-economica. Inoltre lo staff di Sogesid si occuperà della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e del collaudo statico e tecnico amministrativo per l’elettrificazione delle banchine (cold ironing) nel porto di Termoli. Il cold ironing, noto anche come ‘shore power’, consiste nell’approvvigionamento di energia elettrica alle navi mentre sono ormeggiate nei porti, consentendo loro di spegnere i motori diesel e di ridurre, pertanto, le emissioni di gas nocivi, come ad esempio gli ossidi di azoto (NOx) e il diossido di zolfo (SO2).

Con il cold ironing le navi possono collegarsi direttamente a una fonte di alimentazione a terra attraverso cavi elettrici, sfruttando l’elettricità proveniente (auspicabilmente) da fonti rinnovabili o da altre fonti a basse emissioni. L’Adsp del Mar Adriatico Meridionale aveva candidato il progetto ai bandi Pnrr e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva ammesso l’opera a finanziamento, assegnando allo scalo molisano 6 milioni di euro finanziati con i fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari a integrazione dei fondi nazionali Pnrr.