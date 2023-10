Sinergia Comune-Guardia di Finanza: apre la nuova sede dell'Anfi a Termoli

TERMOLI. Questa mattina presso la casa comunale, alla presenza del vice sindaco reggente di Termoli, Vincenzo Ferrazzano, del generale di brigata Luca Cervi, comandante regionale del Molise della Guardia di Finanza e di Salvatore Marci, presidente della locale sezione dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, si è tenuta una sobria cerimonia di consegna delle chiavi della nuova sede della Sezione Anfi di Termoli.

L’Associazione nazionale finanzieri d’Italia di Termoli, composta da militari del Corpo in congedo e inserita nel contesto cittadino quale presidio di spontanea solidarietà che da sempre contraddistingue i finanzieri, fedeli allo spirito di servizio e di dedizione al prossimo, ragione di essere del sodalizio, ha storicamente sofferto nella cittadina adriatica, la mancanza di una sede idonea.

L’Amministrazione comunale, attenta alle esigenze dei soggetti organizzativi di natura privata che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità, ha fatto propria la volontà di ripristinare e reintegrare i valori identitari del sodalizio nazionale, prodigandosi al fine di reperire locali idonei, ha concentrato l’attenzione su di una porzione dell’immobile ex sede del Comando dei Carabinieri in via Martiri della Resistenza di proprietà comunale e parzialmente utilizzato da altre realtà del cosiddetto “Terzo Settore”.

Dopo la consegna delle chiavi partiranno alcuni lavori di sistemazione dei locali e prossimamente si terrà la cerimonia di inaugurazione della sede dinanzi alle autorità locali ed impreziosita dalla presenza del Presidente Nazionale dell’Anfi, generale di corpo d’armata Pietro Ciani.