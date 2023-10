Ottobre ci delizia con l'eclissi parziale di Luna

TERMOLI. Dopo l'eclissi anulare di Sole del 14 ottobre scorso è in arrivo un nuovo e imperdibile spettacolo astronomico: l'eclissi lunare parziale del 28 ottobre, che vi garantiamo lascerà più di qualcuno a "bocca aperta".

Le eclissi di Luna avvengono quando è la Terra a frapporsi tra il Sole e la Luna, impedendo alla luce solare di raggiungere una parte della superficie lunare che risulta così in ombra. Questo affascinante fenomeno sarà osservabile a partire dalle 21.36, quando l'ombra della Terra inizierà a coprire una parte del disco lunare, per poi terminare verso le 22.53.

Il massimo dell'eclissi avverrà intorno alle 22.15, quando circa il 12 per cento del disco lunare sarà oscurato dall'ombra del nostro pianeta. Non servono particolari strumentazioni per godersi lo spettacolo, sarà possibile vederla ad occhio nudo (a dispetto di quella solare). I luoghi ideali sono quelli lontano dalle città e dalle fonti luminose quindi: campagna, spiagge o montagne. Per la prossima eclissi penombrale bisognerà attendere il 25 marzo 2024, mentre l'eclissi lunare totale o Luna di Sangue, non sarà visibile fino al 14 marzo 2025.