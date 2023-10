Il Molise a New York su Icn Radio con Remo Di Giandomenico

TERMOLI. La promozione nell'etere attraverso l'oceano Atlantico. Il commissario dell'Azienda di soggiorno e turismo Remo Di Giandomenico è stato ospite oggi pomeriggio, dalle 14.45 alle 15.45, dell'Icn Radio di New York, che ha dedicato una puntata al Molise. «The Regina Show»: il Molise a New York con Remo Di Giandomenico.

Regina show, perché la conduttrice è Maria Regina Di Dominicis, che è al timone del format assieme all'altro conduttore Anthony Pasquale. Presente anche il pugliese Rocky Malatesta. Maria Regina si collega da Roma, il collega dalla Grande Mela. Una trasmissione in collegamento mondiale col loro sito. Assieme a Remo Di Giandomenico. In apertura del collegamento ad avere la vetrina è stata Termoli, poi c'è stato anche spazio per narrare le virtù dell'entroterra molisano.

Icn Radio vuol essere la casa per la migliore musica e intrattenimento italiano.

«La nostra missione è portare il ricco patrimonio culturale italiano agli ascoltatori di tutto il mondo; facendo ascoltare un mix di musica pop, rock e tradizionale italiana classica e contemporanea, oltre a talk show ed eventi dal vivo. Con i nostri conduttori appassionati e una programmazione coinvolgente, siamo più di una semplice stazione radio: siamo una comunità di amanti della musica che celebrano tutto ciò che è italiano. Unisciti a noi per un'esperienza musicale vibrante che ti porterà in un viaggio nel cuore della cultura italiana», il biglietto da visita.