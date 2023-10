Ottant'anni dopo: mostra itinerante sullo sbarco degli Alleati a Termoli

ven 27 ottobre 2023

TERMOLI. Gli 80 anni della battaglia di Termoli e di quelle della seconda guerra mondiale tra Abruzzo e Molise sono al centro di numerose iniziative.

Dopo l’evento celebrativo del 2 ottobre scorso, quando al Cinema Sant’Antonio la memoria si è fusa con arte, musica e testimonianze, in un connubio autorale proposto da Stefano Leone, in itinere la mostra fotografica che arricchirà di significative icone il percorso che rievoca pagine decisive della nostra storia.

In corso di allestimento le gigantografie che saranno al centro della esposizione on the road delle foto d’epoca dell’autunno 1943, rassegna che era stata già annunciata dagli organizzatori, dislocati nei luoghi della città, ideata e organizzata da Stefano, che vedrà la collaborazione di Antonio D’Ambrosio e dei membri dell’associazione Progetto Cultura, con Liberato Russo, Chiara Martino, Lucia Checchia e Maurizio Perrotta.

Ci saranno ulteriori tappe, frutto di studi e approfondimenti, che culmineranno nella prima decade di novembre.

Una idea che Leone aveva già lanciato in occasione del sessantennale, la ricorrenza che riportò alla luce in modo significativo questo pezzo di storia bellica. Infine, lo stesso ideatore, con D' Ambrosio e Progetto Cultura nei prossimi giorni interverrà nelle scuole per illustrare sotto diversi aspetti l'ottantesimo anniversario dello sbarco degli Alleati a Termoli. Sempre, per non dimenticare e se guardiamo a quanto oggi sta avvenendo, gli insegnamenti sono davvero fondamentali.

