Campagna vaccinale antinfluenzale: tutte le informazioni

TERMOLI. Dopo la notizia del via alla campagna vaccinale antinfluenzale, che da oggi è in partenza nel Molise, diffuse anche le regole d'ingaggio: ossia le istruzioni e la platea interessata.

Il Molise pronto a partire per la campagna di vaccinazione antinfluenzale.

Il presidente della Regione Francesco Roberti e il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, annunciano l’inizio della campagna antinfluenzale a partire dal 27 ottobre, con l’obiettivo di offrire a tutti i cittadini e soprattutto a quelli più fragili questo prezioso strumento di prevenzione. Grazie ad un accordo tra tutti gli operatori sanitari, i cittadini avranno a disposizione una fitta rete di centri presso cui effettuare la vaccinazione. La campagna, anche quest’anno, vede coinvolti i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, gli ambulatori vaccinali del Dipartimento di Prevenzione e le Farmacie.

Per chi è gratuita la vaccinazione?

Adulti da 60 anni in su, bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, donne in gravidanza e nel periodo del post-partum o dell’allattamento, ricoverati in strutture per lungodegenti (di qualsiasi età), medici e personale sanitario di assistenza, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, forze dell’ordine, personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani, donatori di sangue, soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza.

Perché vaccinarsi? L’influenza può avere conseguenze difficili da gestire, soprattutto per i soggetti più vulnerabili. L’influenza può causare complicanze a carico dell'apparato cardiovascolare (miocardite), del sistema nervoso (encefalite) o dei muscoli (miosite, rabdomiolisi) e insufficienza multiorgano (ad esempio: insufficienza respiratoria e renale); può portare anche al peggioramento di malattie preesistenti (quali ad esempio il diabete, malattie immunitarie o cardiovascolari e respiratorie croniche). Complicanze che sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei 65 anni di età e con condizioni di rischio. Alcuni studi hanno messo in evidenza un aumentato rischio di malattia grave nei bambini molto piccoli e nelle donne in gravidanza.

Tuttavia, casi gravi di influenza si possono verificare anche in persone sane che non rientrano in alcuna delle categorie sopra citate. La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza. Dove è possibile vaccinarsi?

Dal proprio Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di famiglia, negli ambulatori vaccinali del Dipartimento di Prevenzione: o Campobasso, via Toscana n. 79, - 0874 409127 o Isernia, Largo Cappuccini n. 1, 0865 442557 – 0865 442554 o Termoli, Via Molinello 1 – 0875 7159755 – 0875 7159703 o Riccia, Viale Pietro Sedati n. 2 - 0874 714303 o Bojano, Via Colle Bellavista - 0874 752317 o Trivento, Via Acquasantianni - 0874 872500 o Venafro, Via Colonia Giulia– 0865 907905 o Agnone, Via Marconi, 22 - 0865 722184 o Frosolone- Località S. Anna – 0865 722016, presso le Farmacie aderenti alla campagna vaccinale • nelle strutture e residenze per disabili e anziani.

Per chi non rientra nella gratuità la vaccinazione antinfluenzale è prevista soltanto nelle Farmacie. Somministrazioni contestuali dei vaccini Anche a fronte della continua circolazione del virus Sars-Cov2, è estremamente importante massimizzare la protezione per la stagione autunno/inverno 2023-2024 raccomandando fortemente la vaccinazione anti-Covid a: adulti di età pari o superiore a 60 anni, ospiti delle strutture per lungodegenti, donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum” comprese le donne in allattamento, operatori sanitari e sociosanitari, persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di Covid-19 grave.

La vaccinazione, che può essere effettuata a distanza di sei mesi dall’ultima dose, si può prenotare sul portale https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/ (numero utile 0874-1866000). Inoltre, anche quest’anno continua l’importante programma di vaccinazione antipneumococcica, per la prevenzione delle infezioni a carico dell’apparato respiratorio, quali la polmonite e, di malattie sistemiche, come meningite e sepsi, il cui rischio aumenta con l’età in particolare sopra i 64 anni e in presenza di patologie croniche. Anche questa vaccinazione è offerta gratuitamente a tutti gli adulti con età ≥ 60 anni, e nei soggetti a rischio e a quanti affetti da patologie croniche. Perché fare la co-somministrazione?

La somministrazione contemporanea di due vaccini si è dimostrata sicura, ben tollerata e garantisce un'adeguata risposta anticorpale, pari a quella prodotta da ciascun vaccino somministrato singolarmente.