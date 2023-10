Il vescovo De Luca incontra gli studenti a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Nella giornata di ieri, 26 ottobre, gli alunni dell’istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia hanno incontrato monsignor Gianfranco De Luca vescovo della diocesi di Termoli e Larino.

Dopo il caloroso benvenuto gli studenti hanno presentato l'Istituto nella sua realtà variegata e ricca di sfaccettature, “siamo in tanti, dai più piccoli della scuola dell’Infanzia agli alunni della Primaria, dalle scuole secondarie di I grado ai ragazzi del Liceo delle scienze umane e dell’Ipsia".

“La ringraziamo di essere qui oggi con noi, perché tra questi banchi noi cresciamo e ci confrontiamo con il mondo con il nostro bagaglio di incertezze, fragilità, sogni e desideri, con la voglia di scoprire noi stessi e la vita attorno a noi. Crediamo sia importante formarsi come persone che vogliono prima di tutto essere umane, nel rispetto nostro e dell'altrui dignità e attente alle esigenze della nostra difficile contemporaneità”.

“Ringraziamo inoltre i nostri docenti e la nostra dirigente scolastica Ettorina Tribò per l’opportunità concessa”.

Queste le parole di benvenuto degli alunni. In seguito Monsignor De Luca non si è sottratto alle numerose domande, ai dubbi e alle curiosità dei ragazzi e in modo informale e diretto ha conversato con loro.

Infine gli alunni della scuola secondaria di I grado hanno donato a Sua Eccellenza delle cartoline sui luoghi simbolo del nostro paese, mentre gli alunni dell’Ipsia hanno presentato un omaggio rappresentante i cinque misteri della fede.

“Lo abbiamo realizzato con scarti di laboratorio, cioè fili di rame, cavi elettrici e altro materiale di riciclo. Abbiamo prodotto un intreccio di tre fili di colori differenti, che evidenziano la bellezza della diversità, quale ricchezza. I fili di rame sono inoltre il collante, in senso metaforico, e rappresentano ognuno di noi che, con l’unione e la condivisione delle forze, diventa linfa vitale per una società migliore. In ultimo la croce è per noi una fonte di speranza e fede per la lotta contro la guerra, l'emarginazione, il razzismo, gli abusi infantili e sulle donne”.

Con queste parole gli alunni hanno salutato, e ringraziato per la bella mattinata di crescita e condivisione, Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco De Luca.