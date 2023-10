Undici centraline per monitorare la qualità dell'aria intorno alla zona industriale

TERMOLI. «In commissione abbiamo assunto degli impegni assieme all'ex presidente Roberto Di Pardo, funzionamento che verrà illustrato in dettaglio. Un grande lavoro di prevenzione, sperando nella collaborazione della cittadinanza». Con queste parole, il consigliere comunale e vicepresidente nel direttivo Cosib ha reso noto ieri sera nell'assise civica del 26 ottobre che nei prossimi giorni saranno installate undici centraline per il monitoraggio dell'aria nella zona circostante al nucleo industriale, che riguarderà i comuni più direttamente interessati, come Termoli, Portocannone e Campomarino. Aufiero ha fatto riferimento a un preciso impegno assunto peraltro sullo stimolo fornito dalla consigliera di minoranza Marcella Stumpo, sempre nell'ambito della commissione consiliare competente.

Un provvedimento assunto nella seduta del direttivo consortile del 19 luglio scorso, dove relazionò proprio Aufiero, illustrando il progetto e le motivazioni di rilevanza sociale alla base del servizio che riteneva opportuno attivare nella Zona Industriale; vista la proposta presentata dalla società Wiseair srl, specializzata nel campo. Il progetto prevede l’installazione di 10 sensori “Arianna” per il monitoraggio di un ampio spettro di inquinanti, nonché di un sensore specifico per rilevare inquinanti specifici.