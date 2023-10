Avvicinare i bambini alla musica: alla scuola Brigida laboratori gratuiti di strumento

TERMOLI. Avvicinare i bambini alla musica: alla scuola Brigida laboratori gratuiti di strumento. Iscrizioni fino al 20 novembre Avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della musica e scoprire o coltivare nuovi talenti.

È questo lo scopo di Orchestra Primaria 2023/24, un’iniziativa dei docenti di strumento dell’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli, che propongono attività laboratoriali di Strumento Musicale per gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del territorio.

I piccoli studenti di tutte le scuole, dunque, anche dei comuni vicini, potranno toccare da vicino e provare a suonare la chitarra, il flauto traverso, il pianoforte e il violino. I laboratori sono gratuiti e si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Brigida” di via Cina di Termoli nei seguenti giorni e orari:

FLAUTO TRAVERSO 23.11.2023 - 30.11.2023 - 07.12.2023 - 11.01.2024 dalle ore 17.35 alle ore 18.05;

VIOLINO 21.11.2023 - 28.11.2023 - 05.12.2023 - 09.01.2024 dalle ore 16.20 alle ore 16.50;

CHITARRA 23.11.2023 - 30.11.2023 - 07.12.2023 - 11.01.2024 dalle ore 17.20 alle ore 17.50;

PIANOFORTE 23.11.2023 - 30.11.2023 - 07.12.2023 - 11.01.2024 dalle ore 18.05 alle ore 18.35.

Gli alunni interessati potranno partecipare effettuando l’iscrizione, entro il 20 novembre 2023, tramite il link. Le domande saranno accolte in ordine di presentazione. Sono 10 i posti disponibili per ciascuno strumento, per un totale di 40.

È possibile iscriversi e frequentare anche più di un laboratorio per avere la possibilità di provare più strumenti.