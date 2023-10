Servizio idrico integrato: Grim apre lo sportello di front-office a Campomarino

CAMPOMARINO. Apertura dello sportello di front-office dedicato a tutti gli utenti del Servizio Idrico sul territorio comunale di Campomarino.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti del Comune di Campomarino vista la fatturazione dei consumi idrici per il periodo luglio/dicembre 2022, la Grim Scarl, Gestione Risorse Idriche Molisane, a cui anche il Comune (in applicazione della legge nazionale e regionale vigente) ha conferito le competenze gestionali dell’intero servizio idrico sul territorio comunale, fornirà assistenza, non solo presso la propria sede in Campobasso alla Via Tiberio n. 95, ma grazie alla consulenza e collaborazione della società ICA-CRESET, anche presso lo sportello di front office ubicato presso il medesimo Comune in via Marconi 54, ai seguenti orari aperti al pubblico:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ di ogni settimana dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.