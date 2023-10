Alla scoperta dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Percorsi didattici e formativi per scuole primarie e secondarie di I e II grado.

È quanto messo in campo dal Laboratorio del MA.RE. attraverso "MARETremiti LabS". Tali laboratori nascono dalla necessità di far conoscere, sensibilizzare e valorizzare l’interesse degli studenti, fin dai più giovani, sui temi che riguardano il rispetto per l'ambiente, la conoscenza degli ecosistemi, dei cicli e degli equilibri che lo caratterizzano, con particolare attenzione all'Area Marina Protetta Isole Tremiti, al mare, alle coste, e alla pineta dell'Isola di San Domino, elementi che costituiscono parte del patrimonio di biodiversità dell'arcipelago.

Tutte le attività inserite nei percorsi didattici, sono oltretutto volte a far conoscere e promuovere la storia e le tradizioni del territorio. Tre i percorsi laboratoriali didattici attivati:

• Lab1 |durata 4h| una giornata - compatibile con gli orari dei traghetti in A/R da Termoli;

• Lab3 |durata 16h| 3 giorni - richiede un soggiorno di 2 notti alle Isole Tremiti;

• Lab5 College |durata 28h| 5 giorni - richiede un soggiorno di 4 notti alle Isole Tremiti.

ARGOMENTI PRINCIPALI

Geografia, geologia e geomorfologia, chimica, flora e fauna, biologia marina, cambiamenti climatici, specie aliene, l'arte della pesca, la sostenibilità delle attività antropiche, il marine litter, la plastica e il suo possibile recupero e riciclo, le leggi e le normative che regolano le Aree Marine Protette e i Parchi, gli obiettivi dell'Agenda 2030.

COME

Attraverso lezioni condotte da esperti, biologi marini, geologi e chimici che alterneranno gli approfondimenti con attività all'aperto, in mare, in laboratorio e in aula. Info su marlintremiti.com nella sezione Percorsi didattici.

OBIETTIVI

Far conoscere "fino in fondo" l'unico Arcipelago Italiano nel Mare Adriatico, migliorare le conoscenze degli argomenti legati all'ambiente, favorire il lavoro di gruppo, la creatività e la socializzazione. I tre percorsi didattici laboratoriali proposti, rappresenteranno per gli studenti l'opportunità di scoprire ciò che li circonda, comprenderne le peculiarità, le fragilità e acquisire la consapevolezza sull'importanza della sua protezione.

OLTRE GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA

Il Laboratorio costituisce una grande opportunità didattica per tutti coloro che amano il mare, l’ambiente e la natura in generale. Infatti, Biologi Marini e Ricercatori con dei responsabili della Marlintremiti e del Laboratorio del MA.RE., saranno a disposizione per l’organizzazione degli eventuali stage, incontri e corsi sull'ambiente marino e sulla tecnica subacquea, avvicinando i partecipanti anche al mondo di chi per esso lavora. Il processo educativo porterà sicuramente ad acquisire una maggior coscienza ambientale e una maggior consapevolezza sulla necessità della sua salvaguardia. Le proposte di attività formative e laboratoriali “MARETremiti Labs” sono rivolte alle scuole primarie e secondarie di I e II grado, per l’anno scolastico 2023/2024.

