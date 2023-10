Campane mute al duomo di Larino, monsignor Antonio Sabetta lancia una colletta

LARINO. Stonano le campane del duomo di Larino e il neo parroco, monsignor Antonio Sabetta, che ha sostituito don Claudio Cianfaglioni poche settimane fa, ha lanciato un accorato appello, istituendo una colletta tra i fedeli per mettere mano al tintinnio.

«Stimati e cari cittadini di Larino, tutti sappiamo come da sempre la nostra Cattedrale di San Pardo rappresenta il segno più importante e tangibile dell'identità dell'essere di Larino, dell'appartenere a questa comunità, del sentirsi veramente parte di una storia che ci precede e ci raggiunge e costituisce per tutti noi motivo di orgoglio e di gratitudine. Avrete sicuramente notato che negli ultimi tempi le campane della Cattedrale dapprima hanno iniziato a suonare non come al solito e adesso ormai hanno praticamente smesso di suonare. Il motivo è presto detto. Il carattere obsoleto dell'impianto (orologio, campane e programma), la rottura delle catene e con molta probabilità del motore della prima campana hanno mandato ko il funzionamento dell'impianto.

Si rende pertanto necessario sostituire il quadro e l'orologio, le catene per tutte e quattro le campane, i tendicatene per tutte le campane e molto probabilmente il motore della prima campana. L'ampiezza dell'intervento comporta una spesa considerevole pari a circa 5.500 euro, una cifra straordinaria che la Cattedrale non può sostenere, data la fatica che si fa ad arrivare a fine mese soprattutto dopo i rincari delle bollette della luce e del gas che hanno reso molto più onerose le utenze. Pertanto sono qui a chiedere il vostro contributo e faccio appello alla vostra generosità per raccogliere la cifra indicata e procedere con il commissionare i lavori in modo da poter quanto prima riavere il suono delle nostre campane. Sarebbe una tristezza infinita e una sconfitta per la comunità di Larino un Natale senza campane o ancor di più una festa di San Pardo senza il suono delle campane. Mi sento in grande difficoltà a formularvi questa richiesta ma l'affezione alla Cattedrale prevale sulla timidezza che mi impedirebbe di chiedere il vostro aiuto.

Credo che sarebbe un grande segno di affezione alla Cattedrale, a San Pardo e a Larino poter dire "siamo stati noi a prenderci cura delle nostre campane". Ricordo che le donazioni effettuate da imprese/persone giuridiche sono fiscalmente deducibili dal reddito d'impresa (art. 100 Tuir) nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato. Grazie sin da ora di ogni centesimo che ognuno vorrà offrire, grazie a quanti contribuiranno o con pochi spiccioli come fece la vedova del Vangelo (che il Signore loda perché ha dato poco ma ha dato tutto) o con donazioni consistenti. Il bene fa bene e genera bene. Grazie di vero cuore!»