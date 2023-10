Fashion design, a 24 anni Mariana Oddis si lancia nel mondo dei Vlog

TERMOLI. La famiglia Oddis riserva sempre sorprese positive e nuove iniziative. Oggi, dopo aver trattato nel passato del papà e del fratello, la protagonista è Mariana.

Gancio formidabile una sua amica, la migliore amica di Mariana, (Ale), che ci ha svelato come la ragazza termolese abbia realizzato un vlog in cui parla di Fashion Design.

«Ha 24 anni, è nata e cresciuta a Termoli, e ha coltivato la sua passione della moda fin da piccola, facendo un corso di cucito proprio nella nostra cittadina e poi inseguendo il suo sogno andando a vivere a Milano. Lì di gavetta ne ha fatta, facendo una scuola di moda e lavorando per uno stilista emergente. Attualmente fa la costumista al Teatro La Scala.

Ma la sua esperienza non si ferma all'Italia, infatti ha vissuto anche in Inghilterra per 6 mesi, nei quali ha potuto approfondire le proprie conoscenze e osservare più da vicino come la moda venga vissuta anche al di fuori del nostro paese.

Come si evince dalla sua storia è una ragazza creativa e intraprendente, che sta facendo della sua passione la sua vita. E non si ferma a coltivarla per sé, ma vuole condividerla con gli altri attraverso il suo canale YouTube, cercando anche di dare preziosi consigli su come valorizzarsi e amarsi di più!»