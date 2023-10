Il sogno diventa realtà: in via dei Pruni ora si gioca sui campi, non più in strada

S'inaugura il parchetto di via dei Pruni: l'intervista al vice sindaco reggente Enzo Ferrazzano

Un portale informativo come Termolionline, radicato sul territorio da oltre 16 anni, ha sicuramente tra le mission nella linea editoriale quello di lavorare a vantaggio della collettività.

Un ruolo a cui badiamo con particolare attenzione, per qualcuno forse anche troppa, visto l'eccesso di zelo (ma per non mai eccessivo) con cui guardiamo alla città e al basso Molise, non disdegnando anche di andarvi oltre.





Quando lo scorso anno ricevemmo un vero e proprio messaggio di Sos da parte dei residenti di via dei Pruni, stanchi di vedere bambini e ragazzi rincorrere un pallone in mezzo alla strada, slalomeggiando tra le macchine, venendo anche redarguiti da alcuni residenti, abbiamo promosso una "moral suasion" in prima persona, tirando per la giacchetta, come si suol dire, chi di dovere.

A prendere in mano le redini della vicenda l'allora solo vice sindaco (oggi primo cittadino facente funzioni) Enzo Ferrazzano, che assieme alla struttura dei Lavori pubblici ha trovato le risorse necessarie entro la fine del 2022.

Un intervento, quello della realizzazione di un'area verde attrezzata destinata a questa nuova residenzialità urbana, che ormai da 16 anni abbondanti insiste nel quartiere che cinge Casa la Croce e Difesa Grande, contrade alla periferia Sud, in programmazione, ma che latitava, serviva un impulso ed è arrivato grazie alla tenacia di Sara Riccitelli, Liviana Silveri e le famiglie che animarono un sit-in di inizio autunno, gridando a gran voce che serviva il parchetto.





Ebbene, il parchetto è arrivato, con un campo di calcio a 5 e uno da basket, e l'intera area comunale restituita al decoro urbano (e non è poco) invece che farvi regnare sovrana l'incuria, come accade ancora per troppi anfratti cittadini (ma si può sempre correre ai ripari).

Per questo, seguendo atto dopo atto, passo dopo passo, il progetto step by step, forse anche travalicando il nostro compito, siamo giunti all'inaugurazione, di oggi, alle 11, con decine di genitori e figli raggianti, baciati da un sole innaturale di fine ottobre.

Presenti il vice sindaco reggente Enzo Ferrazzano, l'assessore al Patrimonio Giuseppe Mottola e i consiglieri comunali Enrico Miele e Antonio Selvaggio, l'inaugurazione si è rivelata essere una presa di possesso dei ragazzi di quegli agognati spazi e via a calci nel sette, del pallone s'intende, oppure a canestro. Non sono mancati il dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove, la Rup Silvia Maria Plescia e il direttore dei lavori Gaetano Piermarino.





Investire risorse tratte dalle pieghe di bilancio, centomila euro circa, per dare vita a un nuovo luogo di aggregazione, non solo di sfogo e pratica sportivi, è sottrarre comprensori al ruolo di dormitorio e speriamo sia da monito per tutte le periferie della città.





Ferrazzano ha anche subito manifestato l'impegno di completare l'area con la recinzione del campo da basket, che al momento manca e noi lanciamo un appello collettivo: che si sappia mantenere questo posto come merita, dimostriamo che la civiltà non abdichi.

