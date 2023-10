La città di Termoli saluta un pediatra speciale: il dottor Pasquale Tano va in pensione

Il pediatra Pasquale Tano va in pensione dopo 40 anni: il saluto alla città di Termoli

TERMOLI. «Cari amici dopo 40 anni ho chiuso per la prima volta la porta del mio studio con un po' di malinconia. È giunto anche per me il momento della pensione. Desidero oggi ringraziare i tanti assistiti che hanno riposto in me la loro fiducia, che ho sempre cercato di ricambiare con la massima disponibilità e professionalità. In questi anni ho visto figli che sono diventati genitori, genitori che sono diventati nonni, ho avuto la fortuna di vedere più generazioni crescere e sono grato a tutti voi. Da lunedì sarò un uomo più libero, ma un medico non va mai in pensione, per voi sarò sempre disponibile, se lo vorrete, per un consiglio. Vi ringrazio per avermi scelto e avermi accompagnato nella mia crescita come medico e come uomo. Un caro saluto a tutti i miei piccoli pazienti, vi auguro ogni bene».

La comunità termolese saluta un altro professionista eccellente. Dal 1° novembre il pediatra Pasquale Tano lascia il servizio attivo convenzionato per godersi si fa per dire la meritata pensione dopo 40 anni di onoratissima carriera. Una carriera iniziata nel 1983 con la laurea ottenuta presso l’Università di Chieti, iniziando la professione nel 1985, ottenuta la specializzazione in pediatria nel 1986 per poi cominciare come Medico Pediatra a Campomarino nel 1987. Oggi appende il suo camice al fatidico chiodo. Ma tutto ciò non deve gettare i suoi tanti piccoli pazienti e genitori nel panico, perché Pasquale pur lasciando la vita lavorativa convenzionata, conserva il suo studio in via Alfano, dove qualche giorno alla settimana sarà presente Alessandra, la sua segretaria tutto fare, soprattutto per il disbrigo delle pratiche burocratiche e l’uso della tecnologia digitale, tecnologiche che il dottor Tano ha da sempre abiurato.

Il dottor Tano in questi 40 anni di servizio ha visitato un numero enorme di piccoli pazienti, oggi quei pazienti se li è ritrovati a loro volta genitori e in alcuni casi anche nonni.

Una carriera - come ci ha detto nell’intervista - piena soprattutto di grandi soddisfazioni e quelle lacrime di genuina commozione quando abbiamo finito l’intervista, danno l’esatta dimensione del professionista e dell’uomo di grande spessore umano.

Grazie a nome della comunità termolese per tutti questi anni che ti ha fatto diventare medico, confidente e soprattutto un amico di famiglia, buona pensione Pasquale.