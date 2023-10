«Riqualifichiamo il parchetto vicino scuole di via Stati Uniti», lanciata petizione online

TERMOLI. La realizzazione del parchetto attrezzato dai campi da gioco di via dei Pruni ha sistemato una zona periferica, ma in città ve ne sono diverse ancora che meritano dignità e decoro, tra queste, quella di via Stati Uniti, sicuramente e un cittadino termolese, Fabio Ventriglia Campana, ha lanciato una petizione online, su Change.org, proprio per chiedere con forza all'amministrazione comunale di intervenire.

«Ogni giorno, tantissimi bambini frequentano il parco adiacente alla scuola primaria e dell'infanzia di via Stati Uniti a Termoli. Purtroppo, le condizioni del parco sono precarie. I mattoni della pavimentazione si staccano, diventando un pericolo per i nostri bambini.

In particolare, i due campi in cemento dietro la scuola dell'infanzia sono in condizioni pietose ma potrebbero essere trasformati in campi da gioco polivalenti. Immaginate un luogo con nuove panchine, una fontanella, parcheggi per le bici, nuovi giochi per bambini, alberi, siepi e cestini per mantenere pulito.

Questa riqualificazione non solo migliorerà la sicurezza dei nostri figli ma fornirà anche un luogo dove possono giocare e socializzare in modo sicuro.

Chiediamo al Comune di Termoli di prendere seriamente in considerazione questa richiesta per il bene della nostra comunità e dei nostri figli. Facciamo appello alla vostra coscienza civica: firmate questa petizione per aiutare a trasformare questo sogno in realtà!»