Una giornata dedicata alla prevenzione, l'«Ottobre Rosa» della Lilt non finisce mai

CAMPOBASSO. Una giornata completamente dedicata alla prevenzione quella promossa dalla Lilt presso il Responsible Research Hospital di Campobasso. La Campagna Lilt for Women che caratterizza tutto il mese di ottobre sta procedendo con grandi risultati ed apprezzamenti. L’appuntamento fisso con il Nastro Rosa è fondamentale per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza della prevenzione del cancro al seno.

La Lilt del Molise sta portando avanti tantissime iniziative di prevenzione primaria e secondaria e all’interno del ricco calendario della Lilt di Campobasso trovano spazio anche le visite senologiche e le mammografie gratuite grazie alla collaborazione con il Responsible Research Hospital con due giornate previste domenica a Campobasso con screening mammografico per le donne nella fascia d’età 40-49 anni e lunedì a Termoli con screening ecografico per donne sotto i 40 anni.

Domani la “Carovana della salute” si sposterà a Termoli presso il Responsible Clinic – Poliambulatorio Specialistico (in corso Nazionale, 99) per uno screening ecografico per donne al di sotto dei 40 anni.

È stata scelta questa fascia di età perché esclusa dallo screening nazionale. Potranno partecipare alla giornata di screening solo le pazienti che hanno già effettuato la prenotazione nei giorni scorsi, I posti disponibili sono terminati.

Ottobre è il mese rosa, un appuntamento fondamentale per la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ogni anno, in quest'occasione, promuove la campagna Lilt for Women – Nastro Rosa per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza della prevenzione del cancro al seno.

Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva nota per le sue domande “irriverenti”, è il nuovo volto della campagna per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore. Il claim scelto per quest'anno "La prevenzione è sempre la risposta giusta" vuole giocare sull'abilità della conduttrice nel porre sempre le domande più indovinate, mettendola per una volta alla prova anche con le risposte. E quale è la risposta puntuale al carcinoma mammario, considerato il big killer numero uno delle patologie tumorali, che annualmente colpisce circa 60 mila donne in Italia se non la prevenzione e la diagnosi precoce?

L’evento si è reso possibile grazie alla sensibilità e disponibilità dei Dirigenti Medici: Francesco Palumbo, Chirurgo Senologo e delegato Lilt, Ettore Rispoli, Chirurgo Senologo, Maria Cristina Masciotra, Specialista in Radiologia Senologica, Eleonora Cucci, Specialista in Radiologia Senologica, Aida Di Stefano, Oncologa Senologa e Mariangela Boccardi, specialista in Radioterapia sono stati a disposizione per visite ed esami gratuiti a diverse pazienti che nei giorni scorsi hanno già effettuato la prenotazione.

