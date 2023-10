Mediaree Next Generation City: “Le Città Medie uniscono i territori”

CAMPOBASSO. Nell’ambito della 40esima assemblea annuale di Anci, che si è tenuta a Genova dal 24 al 26 ottobre, e in particolare durante la Conferenza annuale - Mediaree Next Generation City “Le Città Medie uniscono i territori” - alla presenza del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica Marcello Fiori e del Responsabile Anci Progetto Mediaree Agostino Bultrini - la Vice Sindaca di Campobasso Paola Felice ha avuto l’opportunità di presentare i risultati del progetto Mediaree Next Generation Campobasso - Moltiplicare le opportunità.

Attraverso l’adesione al progetto Mediaree Next Generation City di Anci, il Comune di Campobasso ha avuto l’opportunità di dare una risposta concreta alle esigenze di coordinamento e di pianificazione strategica emersa nell’ambito dell'Autorità Urbana prevista nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027. La governance di Area Vasta ha messo in evidenza la necessità di affrontare sfide cruciali per superare il tradizionale approccio frammentato che si focalizza solo sui singoli territori comunali promuovendo una visione più ampia. Digitalizzazione e Sviluppo turistico sono i punti sui quali i sindaci dei 18 comuni appartenenti all’Area Vasta di Campobasso hanno deciso di puntare, al fine rilanciare un territorio che negli ultimi anni ha assistito ad una forte trasformazione della propria economia e demografia.

Il progetto Mediaree ha potenziato le capacità dei comuni, in termini di collaborazione, competenze amministrative e pianificazione strategica, elementi fondamentali per la crescita dei territori ma è necessaria una governance stabile e regole ben definite per garantire continuità e cooperazione intercomunale.

Nel confronto coi sindaci delle Città Pilota (Avellino, Brindisi, Latina, Novara, Nuoro, Pordenone, Rimini, Siena,Siracusa, Trapani, Treviso) - di cui Campobasso fa parte - è emersa l’esigenza di dare legittimità e continuità all’azione di governance dell’Area Vasta al fine di esplorare in maniera congiunta soluzioni efficaci per i singoli territori.