Una legge nazionale per valorizzare i trabucchi: la proposta dei senatori di Fratelli d'Italia

TERMOLI. Puglia, Abruzzo e Molise legati dal progetto di valorizzazione dei Trabucchi. A darne notizia è stata la senatrice Anna Maria Fallucchi, che annuncia un disegno di legge per la tutela e valorizzazione delle macchine da pesca a posto fisso. Il testo sarà presentato domani a Palazzo Madama. «Non solo questioni di carattere ambientale, ma anche le potenzialità turistiche che potrebbe essere potenziate con adeguati finanziamenti e tutele», riferisce la parlamentare di Fratelli d’Italia.

«Sulla Costa Garganica ci sono 13 trabucchi, veri e proprio monumenti sul mare, che vanno salvaguardati e tutelati non con piccoli finanziamenti sporadici, ma con una vera e propria legge dello Stato. Insieme ad altri colleghi senatori abruzzesi e molisani abbiamo proposto un disegno di legge (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale) che domani, 31 ottobre, alle 10.30, presenteremo al Senato (Sala Nassirya) per illustrare non solo le questioni di carattere ambientale, ma anche tutte quelle potenzialità turistiche che i Trabucchi pugliesi, abruzzesi e molisani hanno già, ma che potrebbe essere potenziata con adeguati finanziamenti e tutele».