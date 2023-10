Via delle Acacie: partito il cantiere per realizzare marciapiedi e illuminazione pubblica

TERMOLI. Un cantiere atteso da tanti anni, quello di via delle Acacie, che vedrà realizzati il marciapiede e la nuova illuminazione pubblica.

Il programma di interventi prevede marciapiedi lungo la strada, sul lato destro per chi percorre la stessa dalla rotatoria di via dei Pini, via degli Abeti e via delle Acacie verso la statale 87, al rifacimento del tappeto di usura relativo ad alcuni tratti stradali sconnessi, alla realizzazione di alcuni tratti di illuminazione pubblica laddove attualmente inesistente, nonché all’integrazione e potenziamento della rete di scarico delle acque meteoriche, attualmente presente solo sul lato sinistro della strada.

Lo scorso 10 novembre 2022 era stato approvato il documento preliminare alla progettazione dell’intervento.

Il progetto era stato predisposto dal professionista incaricato, unitamente alla relazione paesaggistica trasmessa alla Regione Molise per il parere di competenza; la gara per l’appalto dei lavori si è regolarmente svolta e conclusa lo scorso 30 maggio.

Tra le due offerte pervenute (su 5 inviti) i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Magistra srl, che ha totalizzato 81 punti all’offerta tecnica ed ha offerto il ribasso del 1,788 % sull’importo a base d’asta soggetto a sconto, per 297.270,10 euro.

