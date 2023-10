Va in pensione il comandante della Polizia ferroviaria di Termoli Carmelo Cannella

TERMOLI. Commiato al comando della Polizia ferroviaria di Termoli. Dopo 38 anni di onorato servizio va in pensione il sostituto commissario della Polizia di Stato Carmelo Cannella. Nativo di Taranto ma molisano di adozione infatti dalla scuola di Polizia di Cesena nel lontano 1985 arrivò al distaccamento di Polizia Stradale di Larino e ne rimase per 26 anni prima di ricoprire l'incarico di Comandante presso la Polizia Ferroviaria di Termoli fino ad oggi, dove svolgerà l'ultimo turno di servizio.

La lettera del figlio Andrea: «Caro papà dopo tanti anni di servizio é arrivato quel giorno, da domani non indosserai più la tua divisa che hai sempre portato con orgoglio, come il tuo amato papà e come cerco di fare io tutti i giorni. Mi hai insegnato cosa significa il rispetto e l'essere disponibile verso tutti, hai portato avanti fino alla fine con passione onestà e discrezione, quello che il tuo ruolo richiedeva. I molti amici che hai, ti stimano e ti rispettano per la persona che sei. Noi famiglia siamo fieri del tuo percorso, adesso potrai dedicarti a pieno alle tue passioni ed ai tuoi nipotini Aurora e Marco. Auguri per questo traguardo papà da parte di tutta la tua famiglia». Giungano all’ufficiale in congedo le felicitazioni e gli auguri anche da parte di Termolionline.