"Smart Island": il modulo urbano diventa realtà all'istituto Majorana

"Smart Island": il modulo urbano all'istituto Majorana, intervista a Maria Maddalena Chimisso

TERMOLI. È stato presentato ufficialmente presso l’istituto "Ettore Majorana", ieri mattina, il prototipo di un modulo urbano in formato ridotto pensato per la cittadinanza, modulo autosufficiente, nato dalla partecipazione e collaborazione da docenti e studenti dei diversi indirizzi della scuola.

Andrà arricchito all’interno di strumentazione informatica. L'idea progettuale si pone al servizio della cittadinanza nella divulgazione, ricerca, possibilità di ricaricare cellulari, tablet, denominato “Smart Island".





La realizzazione nella scuola superiore di via Palermo è avvenuta nell'ambito del programma ScuoLab, voluto dalla Regione Molise col Fondo europeo di Sviluppo e coesione, che ha destinato risorse alle scuole per implementare dei laboratori innovativi di ricerca e sperimentazione per gli studenti che diano competenze innovative e al Majorana hanno osato e osato bene con la realizzazione di questo modulo, come ci hanno spiegato la dirigente scolastica Maddalena Chimisso e i professori che hanno seguito i ragazzi, Paolo Marinucci e Marianna Giordano, rispettivamente nell'aspetto tecnico e quello architettonico.





Presente anche l’assessore all’Urbanistica Nico Balice.

“La regione con il presidente Roberti – ha detto l’assessore Balice - sarà sempre vicino a queste iniziative per ovvi motivi, noi invece come Comune faremo sempre la nostra parte”.

Galleria fotografica