La minoranza non molla: «Non ci piace il progetto della nuova ludoteca al Parco»

TERMOLI. A distanza di una settimana dal sit-in al parco comunale “Girolamo La Penna”, i gruppi consiliari di opposizione Termoli Bene Comune–Rete della Sinistra, Termoli 2024 e Movimento 5 Stelle tornano alla carica per dire che la dizione di “Eden a misura di bambino” proposta a livello mediatico non li convince affatto e il riferimento è alla nuova ludoteca, che sorgerà dentro la tensostruttura che ha preso il posto di alcuni campi da calcetto, seppur in disuso. «Si descrive con toni entusiastici l’opera, in grado di accogliere – si dice – fino a 100 bambini, assistiti da due specialisti. È prevista anche una zona ristoro per i bimbi ed i loro accompagnatori, con l’impiego di un cuoco e di un cameriere. Ci saranno infine altri due addetti all’apertura ed alla chiusura della struttura.

Questo “Eden” sarà accessibile al prezzo di 6 euro per bambino, naturalmente consumazioni escluse». «L’area giochi coperta è un tassello della finanza di progetto per la concessione ventennale del trasporto pubblico urbano, avviata dalla Giunta Sbrocca e fatta propria dalla Giunta Roberti. Nella proposta iniziale avanzata da Gtm della “ludoteca coperta” – così era definita – non si rinviene un progetto preliminare, ma accenni sommari, tra i quali che le pareti laterali della struttura sarebbero state vetrate e scorrevoli. Nulla si dice dei giochi da collocare, né dell’esistenza di una zona ristoro e men che meno dell’accesso a pagamento. Il 17 marzo 2023 Gtm ha presentato al Comune il progetto ora in via di realizzazione, che prevede una tensostruttura di 40 x 20 metri di base, alta 10 metri, rivestita in Pvc, con possibilità di apertura parziale dei teloni sui lati lunghi, necessariamente illuminata e ventilata artificialmente, vista l’assenza di finestre. Queste condizioni non ci paiono particolarmente salubri per un’area giochi. Dubitiamo fortemente che ci siano i requisiti di filtraggio e ricambio dell’aria idonei ad ospitare fino a 100 bambini, per ognuno dei quali occorre aggiungere uno o più accompagnatori adulti. Sui requisiti di salubrità e sulle misure di sicurezza aspettiamo di conoscere le autorizzazioni che rilasceranno Asrem e Vigili del Fuoco. Nella struttura sarà installato un grande gonfiabile, lungo 30 metri, largo 18 ed alto 7,2. Il costo generale, iva esclusa, è indicato in 574.607 euro, di cui 269.511 per la struttura, 247.700 euro per il gonfiabile e 57.396 euro per progettazione, studi e compensi per il personale comunale che ha collaborato.

La struttura è stata montata dove era collocato un campo di calcetto in semiabbandono. La relazione ambientale presentata da Gtm afferma che sui bordi dell’area interessata – avente la forma di un quarto di cerchio – sarebbero state piantate delle siepi e non si fa cenno ad un eventuale taglio degli alberi già esistenti lungo tale perimetro. Invece sono stati tagliati 8 pini; abbattimenti in effetti già previsti, dato che nel “computo metrico” dei costi è indicata anche la spesa per tali tagli. Oltre all’inadeguatezza allo scopo della struttura, riteniamo inaccettabile la sua trasformazione in attività commerciale, non prevista dalla finanza di progetto.

Sempre in forza della finanza di progetto, Gtmha ottenuto la gestione a canone zero fino al 31 agosto 2041 della piscina del parco, di recente ricostruita con fondi della Regione (620.085 euro) e del Comune (817.285 euro). All’interno del parco compete a Gtm anche la ristrutturazione e la gestione del bar e – fatto questo gravissimo – la realizzazione di 300 nuovi parcheggi, in aggiunta ai 109 già esistenti, di cui 250 saranno a pagamento a Gtm, con l’apertura al traffico della riva sinistra del parco, lungo la quale verrebbero realizzati. Infine, a Gtm è affidata la manutenzione del parco, anche se dall’esame dei pagamenti effettuati dal Comune al Consorzio Stabile Terra, al quale è appaltata la cura del verde urbano, ed al consulente esterno incaricato di gestire l’esecuzione del contratto con l’appaltatore, non risulta alcuno scorporo della quota dei costi relativi al parco.

Quello che sta avanzando è un piano di privatizzazione e snaturamento dell’unico polmone verde di Termoli. Noi ci opponiamo a tale piano e invitiamo i cittadini ad unirsi a noi nella sacrosanta rivendicazione di un parco comunale pubblico e verde».