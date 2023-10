Bando per i piccoli Comuni: ulteriori precisazioni

CAMPOBASSO. In seguito alla proroga dei termini per la presentazione delle domande, pubblicata in data 24 ottobre, Anci Molise precisa che gli Enti che intendono integrare o modificare la domanda già inoltrata, possono richiedere la riattivazione del link inviando formale richiesta con mail ordinaria (no PEC) esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nel Bando: pianopiccolicomuni@governo.it .

Precisa, inoltre, che non verranno prese in carico richieste di riattivazione o di chiarimento in merito alla procedura che siano veicolate su altri indirizzi di posta elettronica o inviate da caselle di posta diverse dalla mail ordinaria; il Dipartimento, infatti, in più occasioni si è trovato nella impossibilità di rispondere ai quesiti degli Enti in quanto le PEC comunicate rifiutavano i messaggi di posta elettronica ordinaria. Si raccomanda la massima attenzione al riguardo.

Quella indicata nel Bando è l’unica casella di posta elettronica abilitata e usata per dare riscontro ai quesiti.

Potranno rinviare la domanda solo gli Enti che ne faranno formale richiesta.

Tutte le informazioni aggiornate relative al bando sono pubblicate nell’apposita sezione del sito del Dipartimento Casa Italia.