Statale16 e tangenziale Foggia, Casanova (Lega-ID): “Aggiudicati i lavori a breve i cantieri"

FOGGIA. “Buone notizie per i collegamenti del foggiano. Mi sono fatto personale portavoce con Anas della necessità di accelerare gli interventi di messa in sicurezza delle arterie più pericolose e bisognose di lavori urgenti. Parliamo in particolare della SS 16 nel tratto Foggia – San Severo e, in continuità, della tangenziale di Foggia. Apprendo che sono state effettuate le aggiudicazioni provvisorie di entrambi gli interventi – tre lotti per la tangenziale - per un investimento complessivo di 300 milioni di euro. Da tabella di marcia e rassicurazioni ricevute, i cantieri dovrebbero essere aperti entro fine anno. Bene, ottima notizia. Monitorerò personalmente questi e altri investimenti in agenda per le infrastrutture della provincia di Foggia, che ha estremo bisogno di rilanciare le sue connessioni, per rispondere alla sacrosanta richiesta dei cittadini di una maggiore sicurezza stradale e per l’economia del territorio”. Lo fa sapere l’europarlamentare Lega – ID eletto al Sud Massimo Casanova, componente della Commissione Trasporti in Ue.