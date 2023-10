Mensa scolastica, «A che punto sono le nuove strutture con Cir Food?»

TERMOLI. Sempre più granitico il blocco di minoranza rappresentato dal gruppo civico Termoli 2024, dal M5S con Ippazio Stamerra e Andrea Piero Capecce, nonché Marcella Stumpo per la Rete della Sinistra, che hanno preso di petto alcune gestioni esterne, come ad esempio quella sulla refezione scolastica. «Qual è lo stato dell’arte della finanza di progetto per la progettazione e costruzione di un centro per la preparazione pasti e per la gestione del servizio di refezione scolastica - Ati Cir Food E Tecnon Soc. Coop, La De.Fi srl?»

«È questa la domanda che abbiamo rivolto a sindaco facente funzioni e assessore competente a distanza di un altro anno dall'ultima interpellanza rimasta inevasa del 19.07.2022, con cui chiedevamo contezza sulla Delibera di Giunta n. 179 del 08.07.2022. Questa delibera disponeva la modifica della localizzazione dell’edificando centro pasti per la refezione scolastica, anch’essa come le precedenti, ricadente nella sotto zona F5 e pertanto necessitante di variante urbanistica, mai intervenuta, per essere classificata in F3. Intanto passa il tempo e i 18 anni di durata della concessione, il cui inizio era fissato al 01.04.2017 con la vecchia amministrazione Sbrocca, sono aumentati. Il termine di scadenza della concessione, è stato differito da questa amministrazione, con delibera di Giunta n. 161 del 20.07.2020.

Come per il trasporto pubblico urbano, amministrazione Sbrocca e amministrazione Roberti -oggi Ferrazzano- vanno a braccetto. Il nuovo che non scaccia il vecchio ma che con continuità porta avanti vecchi progetti contestati da chi oggi li approva sedendo nei banchi della maggioranza. Ricordatevelo cittadini termolesi quando l'anno prossimo andrete a votare chi deciderà le sorti di questa città». Interpellanza urgente che vede prima firmataria Daniela Decaro.

«Con deliberazione n. 174 del 24.06.2016 la Giunta comunale deliberava di dichiarare di pubblico interesse la proposta presentata da CIR FOOD E TECNON SOC COOP per la progettazione e costruzione di un centro per la preparazione pasti e per la gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado da approvarsi nella prima seduta consiliare utile per il triennio 2016-2018 (annualità 2016);

- l’area di progetto di proprietà comunale per la costruzione del centro pasti veniva individuata in Termoli alla via Lecci snc catastalmente individuata al NCEU di Termoli al foglio 31 particelle1026,1014,191,1203,123,1022,108,128,1023 per un’estensione pari a mq 7087,62 destinazione urbanistica (F3-Aree per l’istruzione e le attrezzature di interesse comune);

− con determinazione della Segreteria Generale n. 1016 del 07.07.2016 il dirigente «determinava di prendere atto della Deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 24.06.2016 e di procedere all’avvio della gara per l’affidamento della concessione per la progettazione e costruzione di un centro per la preparazione pasti e per la gestione del servizio di refezione scolastica nelle suole d’infanzia, primaria, secondaria di 1 grado.»;

− con determinazione Settore Assistenza alla persona-cultura e sport n. 2048 del 19.12.2016 la gara è aggiudicata alla costituenda RTI tra Ladisa SpA (mandataria) e C.N. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante);

− con determinazione Settore Assistenza alla persona-cultura e sport n. 15 del 17.01.2017 l’Amministrazione prende atto dell’esercizio della prelazione da parte del promotore della finanza di progetto;

− con determinazione Settore Assistenza alla persona-cultura e sport n. 456 del 22.03.2017 «il dirigente, vista la proposta del responsabile del procedimento determinava di aggiudicare in via definitiva all’ATI CIR FOOD s.c. Via Nobel n. 19 di Reggio Emilia e TECNON Soc. Coop via Gallliano n. 10 di Reggio Emilia concessione per la progettazione e costruzione di un centro per la preparazione pasti e per la gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 1 grado e asili nido comunali CIG 6747839CE3 per la durata di 18 anni a artire dal 01.04.2017”»;

− con determinazione Settore Assistenza alla persona-cultura e sport n. 527 del 30.03.2017 la decorrenza contrattuale è stata differita dapprima al 18 aprile 2017 ed infine al 24 maggio 2017, data in cui è stato firmato il contratto, previo versamento al Comune di Termoli del “canone anticipato” di 1.050.000 euro;

− dai lavori svolti dalla II Commissione consiliare e dalla relazione elaborata dal Presidente di commissione si evidenziava: «1) La illegittimità del progetto in caso di attuazione, così come già oggetto di approvazione con Delibera di Giunta n.174 del 24/06/2016, sulla base dei seguenti presupposti: a) La Delibera di G.C. n. 174 del 24/06/2016, non ha costituito oggetto né di approvazione, né di ratifica ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n.267/2000. b) L’oggetto dell’affidamento non riguarda un’attività di servizi pubblici, bensì un’attività imprenditoriale. c)Ne consegue l’illegittimità della localizzazione su area pubblica e/o su area destinata a pubblici servizi e/o attrezzature di interesse comune, posto che le attività imprenditoriali non risultano localizzabili nell’ambito delle aree destinate o da destinare a servizi di interesse generale, ex art.3 del D.M. 02/04/68 n. 1444, bensì all’interno di aree destinate ad insediamenti produttivi, ex art.5 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. d)In ragione di quanto sopra, la localizzazione dell’intervento imprenditoriale in questione, in area destinata a servizi scolastici andrebbe a sottrarre area standard in funzione di una attività economica suscettibile di gestione ben oltre il perimetro cittadino e ben oltre la fruizione di istituti scolastici (peraltro neppure individuati o individuabili) con conseguente natura abusiva dell’intervento, stante la violazione degli standard minimi inderogabili. Totale mancanza di interesse pubblico, in piena violazione del principio fondante del Progetto di Finanza che deve prevedere un sostanziale equilibrio con quello privato, l’illegittimità per mancata approvazione in Consiglio Comunale della Variante al programma dei Lavori Pubblici, per il triennio 2016-2018 (annualità 2016) da inserire nella prima seduta utile, così come previsto nel dispositivo della delibera di Giunta Comunale n.174 del 24/06/2016, l’attuale e potenziale danno economico, finanziario ed erariale a carico del Concedente Comune e dell’intera Collettività Termolese per quanto previsto nella Convenzione/Contratto sottoscritto il 24 maggio 2017 tra Comune di Termoli e la Termoli Food» ;

− non risultando disponibile per l’edificazione del centro pasti l’area identificata nel disciplinare di gara, il 14.03.2019 tale area è stata rideterminata (atto rep. 2085/19);

− il medesimo giorno è stato rogato un “addendum” contrattuale (atto rep. 2086/19), che differiva la decorrenza del contratto al 14.03.2019, incrementando illegittimamente di un anno, 9 mesi e 20 giorni la durata della concessione;

− l’area rideterminata (foglio 31, particelle 191, 1769, 1775, 1773 e 1777) è classificata F5 (attrezzature autoportuali e assistenza alle industrie), mentre andrebbe effettuata una variante urbanistica, per classificarla in F3 (istruzione ed attrezzature di interesse comune), variante la cui procedura non è stata mai avviata;

− in data 27.01.2021 i sottoscritti consiglieri depositavano interpellanza urgente sul “Progetto di finanza per la preparazione pasti e gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado con risposta orale nel successivo Consiglio Comunale”;

− con mozione datata 06.07.2021 avente ad oggetto : Revoca per pubblico interesse e plurimi vizi di legittimità della delibera di Giunta n. 174 del 24 giugno 2016 - che ha autorizzato il RUP ad indire la gara relativa alla progettazione, realizzazione e successiva gestione in finanza di progetto di un centro pasti per la refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado - e di tutti gli atti ad essa successivi e conseguenti, i sottoscritti consiglieri impegnavano il Sindaco e la Giunta: 1) a revocare in autotutela per pubblico interesse e plurimi vizi di legittimità la delibera di Giunta n. 174 del 24 giugno 2016 e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti; 2) a comunicare al concessionario la revoca della concessione con preavviso non inferiore a sei mesi e non superiore a 12, periodo entro il quale tenere la gara per riassegnare la concessione con procedura aperta e durata non superiore a 5 anni; 3) corrispondere al concessionario revocato il canone anticipato residuo risultante alla data della revoca. Nella seduta del Consiglio comunale del 30.07.2021 la mozione veniva respinta;

− con delibera n. 161 del 20.07.2021 la Giunta comunale di Termoli stabiliva di individuare nel settore urbanistica l’unità organizzativa responsabile degli adempimenti procedimentali finalizzati all’autorizzazione del subentro dell’operatore economico LA De.FI srl nonché alla predisposizione degli atti necessari funzionali alla realizzazione del centro cottura; di affidare al dirigente dell’unità organizzativa del settore urbanistica i compiti di natura gestionale; di subordinare l’approvazione della concessione di servizio di refezione scolastica a determinate condizioni per il contenuto delle quali si rinvia alla delibera di Giunta n. 161 del 20.07.2020 e tra le quali si evidenzia il differimento del termine di scadenza della concessione;

- con Delibera di Giunta n. 179 del 08.07.2022 veniva nuovamente disposta la modifica della localizzazione dell’edificando centro pasti per la refezione scolastica dall’area di superficie 2576 mq tra via dei Lecci e via dei Roveri (fogli catastale 31 particelle 191, 1769, 1773, 1775, 1777) all’area di superficie 3153 mq tra via Dei Lecci e via Del Pero (foglio catastale 31 in parte delle particelle 926, 1259, 1429, 1428), anch’esse come le precedenti ricadenti nella sotto zona F5 e pertanto necessitanti di variante urbanistica, mai intervenuta, per essere classificate in F3;

- con interpellanza del 19.07.2022 i sottoscritti consiglieri chiedevano contezza sul deliberato della Giunta;

− nel Consiglio comunale del 29.07.2022, deliberazione n. 52, «Il Presidente comunica che il Sindaco si riserva di rispondere per iscritto [all’interpellanza del 19.07.2022] come previsto dall’art. 49, comma 7, del vigente regolamento del Consiglio»; la suddetta comunicazione scritta non è mai pervenuta. Per questo, essendo decorso un ulteriore anno senza avere notizie dell’edificando centro pasti, chiediamo quale sia lo stato dell’arte del project financing».