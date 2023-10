Dalla Regione Molise quasi 1,7 milioni di euro per ammodernare i frantoi

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise rende noto che, con determinazione del direttore del 2^ Dipartimento n. 88 del 31 ottobre, è stato approvato il bando pubblico per l'attivazione della misura M2C1“Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” Missione 2, componente 1, investimento 2.3- “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” del PNRR, SOTTOMISURA - AMMODERNAMENTO DEI FRANTOI OLEARI.

Il bando destina 1.687.757,60 euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extravergine di oliva, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre la generazione di rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici. Nello specifico, si prevede di favorire l’ammodernamento dei frantoi esistenti anche attraverso l’introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell’attività di estrazione dell’olio extravergine di oliva. Il rinnovo degli impianti tecnologici è determinante ai fini del miglioramento della qualità degli olii e ai fini di un generale incremento della sostenibilità della filiera olivicolo-olearia. Sono beneficiari dell’aiuto le aziende agricole, le imprese agroindustriali, comprese le loro associazioni e cooperative, titolari di frantoi oleari che effettuano estrazione di olio extra vergine d’oliva.

Tutti gli investimenti dovranno attenersi al principio del “non arrecare un danno significativo” (DNSH), cioè non dovranno portare a un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali. Il contributo sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale. L’aliquota di contributo applicabile è pari al 65% dell’importo dei costi di investimento ammissibili. Nel caso di imprese condotte da giovani agricoltori è aumentata all’80%. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari ad € 120.000,00 (centoventimila euro). Il termine ultimo per il completamento delle operazioni, inteso come conclusione fisica (opere, forniture, ecc.) è fissato al 31 gennaio 2026. La domanda di aiuto deve essere presentata entro e non oltre il 15 gennaio 2024 a pena di irricevibilità. La domanda di aiuto: a) deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN (www.sian.it), previa apertura (o eventuale aggiornamento) e validazione alla data di presentazione della domanda di aiuto, del Fascicolo Aziendale Informatizzato; b) può essere presentata in proprio o tramite strutture abilitate all’accesso SIAN riconosciute dalla Regione Molise.

È ammessa in ogni caso la delega - da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante – seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull’utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (P.S.R.) presente nell’area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.sian.it/portalesian/sottosezione.jsp?pid=9; c) deve riportare la firma OTP (One Time Password) del soggetto richiedente.