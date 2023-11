«31 ottobre 2002-31 ottobre 2023»: una ferita mai rimarginata 21 anni dopo

Per non dimenticare mer 01 novembre 2023

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Il senatore Costanzo Della Porta ha partecipato ieri alla Giornata della Memoria di San Giuliano di Puglia, assieme alla collega deputata di Fratelli d'Italia, Elisabetta Lancellotta, ha così ricordato quel tragico giorno di 21 anni fa.

«31 ottobre 2002-31 ottobre 2023: 21 anni dall'immane tragedia, una ferita mai rimarginata, che colpì il Molise, lasciando un segno indelebile in tutti noi.

La maestra Carmela Ciniglio e i bambini Umberto, Domenico, Costanza, Lorenzo, Luca, Morena, Valentina, Raffaele, Paolo, Antonella, Luigi, Maria Celeste, Sergio, Maria, Michela, Valentina, Martina, Giovanna, Maria, Antonio, Luigi, Gianni, Antonio, Gianmaria, Luca, Melissa, Giovanna: i loro nomi riecheggeranno per sempre. Perdere la vita nel luogo più sicuro, quella scuola che si sgretolò in pochi secondi, lasciando nello sconforto e nel dolore la nostra regione e, in particolar modo, un'intera comunità.

San Giuliano di Puglia ha pagato un prezzo pesante di quel terribile sisma. Intere famiglie distrutte e una generazione cancellata.

Un profondo dolore che ha segnato le vite di quei genitori, straziati dalla più terribili delle morti entrate nelle proprie case.

Nella Giornata della Memoria commemoriamo le vittime di quel sisma, ma ci fermiamo anche a riflettere. Ancora oggi ci chiediamo il perché e noi rappresentanti delle istituzioni altro non possiamo fare che cambiare la cultura della prevenzione e della sicurezza.

San Giuliano di Puglia è un esempio per tutti noi. Ricordiamo gli Angeli e per loro preghiamo!»