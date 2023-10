Incendio a Difesa Grande, la preside Occhionero ringrazia i Vigili del fuoco

TERMOLI. Ha preoccupato anche l'istituto Achille Pace il rogo pomeridiano di Difesa Grande.

La dirigente Luana Occhionero ha voluto ringraziare i Vigili del fuoco: «Un pomeriggio “infuocato” è stato vissuto dall’IC Achille Pace nell’Edificio Polifunzionale. Il grande incendio che è divampato a Difesa Grande era infatti ben visibile dalle aule della Scuola Secondaria e le fiamme e la colonna di fumo non facevano presagire nulla di buono. L’avanzare del fuoco ha infatti tenuto tutti col fiato sospeso fino a quando non sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Campobasso, Termoli e Santa Croce. Il caporeparto Colaiacovo ha coordinato le operazioni da scuola, non solo impartendo precise indicazioni affinché l’incendio non si allargasse nelle sterpaglie adiacenti all’edificio, ma tranquillizzando anche gli studenti ed il personale scolastico già pronto ad una possibile evacuazione.

Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi, non ci siamo mai sentiti soli ma, al contrario, sicuri e protetti. Il Caporeparto è rimasto con noi fino al termine delle lezioni e fino all’uscita dell’ultimo alunno. Solo quando l’emergenza è cessata il Caporeparto Colaiacovo si è allontanato dalla scuola. La grande professionalità, il coordinamento e l’attenzione dimostrata verso tutta la scuola hanno consentito di terminare le lezioni in serenità: in molti infatti non si sono resi conto dell’avanzare delle fiamme. In qualità di dirigente scolastico e a nome delle 400 persone che affollavano l’istituto, sento di dover profondamente ringraziare il Corpo dei Vigili del Fuoco, e in particolare il Caporeparto Colaiacovo che, insieme alle squadre di Termoli e Santa Croce, hanno domato il vasto incendio, supportandomi nelle decisioni da prendere e consentendo a tutti gli alunni ed al personale scolastico di proiettarsi con gioia al lungo ponte di Ognissanti».