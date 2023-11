Via Corsica, «Ostacoli pedonali vanno rimossi»

TERMOLI. Rappresenta l’ingresso da Sud della città, ma «Lo stato in cui versa via Corsica è noto a tutti», ammoniscono Daniela Decaro e Antonio Bovio (gruppo civico Termoli 2024. «Abbiamo più volte segnalato la necessità di intervenire sulla sua messa in sicurezza anche in ragione del traffico veicolare e delle numerose attività che insistono nella zona. In diversi tratti carente di marciapiedi, di un attraversamento sicuro e di una illuminazione sufficiente a garantire la sicurezza soprattutto dei pedoni.

Eppure è una delle strade principali per l’ingresso in città, arteria che necessariamente viene percorsa da residenti e non tra cui i turisti nel periodo estivo. A ciò si aggiunge che in alcuni tratti non è un bel vedere in termini di decoro urbano. Ad esempio il tratto di strada in cui è presente il viadotto Santa Maria che dotato di “passerelle pedonali” in entrambi i lati, sul lato destro direzione Nord è precluso ai pedoni che quindi per poter percorrere quel tratto di strada devono camminare sulla carreggiata occupata da autoveicoli o attraversare e percorrere la passerella dall’altra parte. Comprendete quanto questa operazione sia pericolosa soprattutto di sera. Il viadotto Santa Maria come il successivo Molinello, da anni necessitano di riqualificazione. Conosciamo bene la storia della diatriba con Anas e della programmazione e progettazione degli interventi di riqualificazione ma a questi devono seguire i fatti. Il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha approvato con ben due decreti – 1 luglio 2022 e 1 agosto 2022 entrambi pubblicati sulla gazzetta ufficiale n. 196 del 23 agosto 2022 le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari e con Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell’11 agosto 2022 sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi per l’annualità 2023 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, per la messa in sicurezza di strade ponti e viadotti, per la messa in sicurezza di edifici.

I lavori di riqualificazione in via Corsica e la riapertura all’uso dei pedoni della passerella pedonale sul viadotto Santa Maria sono lavori improcrastinabili! Nel silenzio dell’amministrazione abbiamo protocollato una mozione urgente con cui chiediamo a Sindaco e Giunta di operare con tempestività e prima dell’inizio della stagione invernale per attuare le necessarie azioni di manutenzione di entrambe le passerelle pedonali del viadotto Santa Maria nonché la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità pedonale». «I viadotti Molinello e Santa Maria presenti sul territorio comunale in via Corsica costituiscono un elemento fondamentale per garantire l’accesso al paese - si legge nella mozione - da anni necessitano non solo di riqualificazione ma anche di manutenzione sia ordinaria che straordinaria; la passerella pedonale sul viadotto Santa Maria lato destro direzione Nord è preclusa all’uso anche a causa delle barriere divelte ormai da mesi. L’utilizzo della passerella pedonale ut supra emarginata è indispensabile per la sicurezza dei pedoni che circolano su via Adriatica. Lo stato in cui versa la passerella pedonale può essere di nocumento per la sicurezza dei cittadini in caso di forti raffiche di vento o maltempo oltreché essere esteticamente indicibile e fortemente lesivo del decoro urbano. Vogliamo che si impegnino il sindaco e la Giunta a operare con tempestività e prima dell’inizio della stagione invernale per attuare le necessarie azioni di manutenzione di entrambe le passerelle pedonali del viadotto Santa Maria, nonché la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità pedonale».