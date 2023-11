A Difesa Grande il "Palazzo di vetro" luogo di degrado

TERMOLI. Allarme lanciato da alcuni genitori nel quartiere di Santa Maria degli Angeli.

Ieri pomeriggio alcuni residenti di Difesa Grande hanno visto dei ragazzini girovagare nel palazzo di vetro abbandonato lungo il viale Santa Maria degli Angeli. Addirittura li hanno fotografati mentre stazionavano sul terrazzo, privo di ringhiere. In quel palazzo degradato vi sono trombe di ascensore senza protezioni, potrebbe capitare una tragedia da un momento all’altro.

Non è la prima volta che si vedono movimenti strani, anche di notte, con torce che illuminano le stanze sinistre di quel luogo. Sono state fatte segnalazioni anche alle Forze dell’Ordine per movimenti inquietanti all’interno di quell’obbrobrio, che è simile, per degrado, alle tristemente famose vele di Scampia.

Si aggirano barboni e vi sarebbero chiari episodi di spaccio di stupefacenti. Al momento purtroppo queste segnalazioni non hanno prodotto risultati. Per quanto la proprietà sia privata, i residenti chiedono immediati interventi alle Autorità Competenti, prima che sia troppo tardi.