Cambiamenti climatici e biodiversità: al bosco Fantine un mese dedicato alle associazioni

CAMPOMARINO. Non si arresta mai l’impegno dell’associazione Ambiente Basso Molise, che da lunghi anni rappresenta un porto sicuro, in Molise, per centinaia di persone e studenti che amano l’ambiente.

In previsione del mese della Biodiversità, Luigi Lucchese presidente di Ambiente Basso Molise, nonché componente del consiglio direttivo del Csv Molise, affiancato dal suo team, ha organizzato un calendario ricco di attività e momenti di dibattito e riflessione.

Novembre sarà un mese ricco di emozioni al Cea Fantine di Campomarino che ospiterà scuole, associazioni ed enti del terzo settore, del mondo della solidarietà e del volontariato, tutti insieme in Natura per il futuro del pianeta.

Un mese da trascorrere uniti, passeggiando lungo alcuni dei percorsi naturalistici più famosi della nostra zona, addobbato per l'occasione dai mille colori della Natura e animato da tantissime attività per grandi e piccini!

Un tassello importante all’interno di un percorso che, anno dopo anno, vuole stimolare incontro e confronto sul tema delle risorse naturali e dei cambiamenti climatici.

Il cambiamento climatico, assieme alla perdita di biodiversità, è una delle più grandi sfide che il nostro mondo abbia mai affrontato. L’aumento delle temperature medie globali sta infatti compromettendo il nostro clima e tali effetti, se non contrastati con azioni concrete, sono destinati ad aggravarsi nei prossimi anni.

Il mese della Biodiversità è aperto a tutto il territorio molisano e a tutti i cittadini che, amanti di Natura, vogliono implementare la loro conoscenza sulla biodiversità.

L'evento ha l'obiettivo di responsabilizzare il pubblico e aumentare la consapevolezza dei benefici che la biodiversità offre al nostro Pianeta.

Il mese della biodiversità è stata pensata per far capire l’importanza della ricchezza della vita sulla Terra, affinché si possano salvare e preservare sia le specie animali che quelle vegetali.

Visite guidate al Cea Fantine per tutto il mese di novembre che saranno condotte da specialisti in grado di spiegare l'importanza dell'ecosistema presente nella riserva naturale.

La manifestazione è stata patrocinata dal comune di Campomarino.