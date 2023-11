L'Arma dei Carabinieri commemora Elio Di Mella, medaglia d'oro al merito civile

Per non dimenticare gio 02 novembre 2023

CAMPOBASSO. Commemorazione presso il cimitero per il Carabiniere Elio Di Mella, Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Come ogni anno i Carabinieri di Campobasso, nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, hanno reso omaggio presso il locale cimitero al Carabiniere Elio Di Mella, assassinato in giovane età nell’espletamento del servizio il 7 ottobre del 1982 nel disperato tentativo di impedire la fuga di un pericoloso esponente della criminalità organizzata che doveva essere tradotto in una località della Campania.

Il trentenne Carabiniere Di Mella venne colpito a morte da uno dei malavitosi componente un commando di otto persone che assaltarono il furgone su cui lo stesso viaggiava.

Alla breve cerimonia svoltasi questa mattina dinanzi alla lapide del compianto militare dell'Arma, arricchita da una rappresentanza di giovani Allievi della Scuola Carabinieri di Campobasso, hanno preso parte la vedova Lucia Tamilia e suo figlio Luca, il comandante provinciale di Campobasso, colonnello Luigi Dellegrazie, il comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, il cappellano Militare don Giuseppe Graziano, una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale e i vertici provinciali e regionali dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali in congedo.

Nell’occasione sono stati ricordati anche gli altri defunti dell’Arma dei Carabinieri della Provincia di Campobasso.