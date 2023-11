«Convocate subito il Comitato Mensa», Decaro e Bovio tornano all'attacco

TERMOLI. Dall’interpellanza sul centro cottura alle polemiche esplosive divampate sui social.

Il tandem composto da Daniela Decaro e Antonio Bovio (Termoli 2024) chiede con urgenza la convocazione del comitato mensa. «Ci sono pervenute segnalazioni da diversi cittadini inerenti alla quantità e la qualità del cibo somministrato ai minori e agli insegnanti nelle scuole di competenza comunale come da foto in nostro possesso. Chiediamo l'immediata e urgente convocazione del Comitato Mensa Scolastica al fine di prendere tutti gli opportuni provvedimenti e di essere notiziati in merito alle decisioni prese».

«Quando la realtà supera la fantasia – ammoniscono Bovio e Decaro - da giorni stavamo attenzionando quantità e qualità del cibo somministrato a minori e insegnanti nelle scuole di competenza comunale a seguito di segnalazioni pervenuteci da cittadini come da foto che si mostrano. Attività che non ci compete come amministratori di opposizione visto che c’è un Comitato Mensa all’uopo deputato e un assessore alle politiche sociali che dovrebbero occuparsene.

Ma v’è di più. Informalmente avevamo messo al corrente l’assessore, mostrato le foto in comune a qualche consigliere di maggioranza e richiesto all’Ufficio Sociale la documentazione inerente alla mensa scolastica, documentazione mai pervenutaci. Giammai, però, avremmo potuto immaginare di leggere sui social di casi così estremi, come la presenza “sgradita” di vermi nelle pietanze. È il caso di dire che la realtà supera la fantasia.

Quando parliamo di minori l’attenzione deve essere ancora più alta ed allora nel silenzio tombale di questa amministrazione abbiamo protocollato oggi stesso una richiesta di convocazione urgente del Comitato Mensa Scolastica e pretendiamo come amministratori prima e cittadini poi di avere risposte immediate, controlli puntuali e servizi efficienti riservandoci ogni ulteriore azione a tutela dei minori e dei loro diritti».