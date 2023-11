«La fine della nostra vita non è qui, è altrove: nella comunione con Dio»

Commemorazione dei defunti: la messa del vescovo De Luca al cimitero

TERMOLI. «La morte risulta il terminale di questa nostra esistenza terrena, ma la fine della nostra vita non è qui, è altrove. Ma per partecipare a una festa, per sempre. Il senso della nostra vita personale e collettiva è la comunione con Dio».

Il vescovo Gianfranco De Luca, nell'omelia della celebrazione di oggi pomeriggio davanti alla cappella del cimitero, ha usato la metafora del banchetto che il profeta Isaia descrive per tutti i popoli, nella commemorazione dei defunti, in occasione della festività di Tutti i morti, del 2 novembre.

Cerimonia seguita da una nutrita schiera di fedeli, che hanno gremito lo spazio antistante l'atrio del cimitero, mentre intorno c'era chi entrava e usciva dal camposanto, in visita ai cari estinti.

