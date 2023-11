Al lavoro dopo la tempesta: «Grazie agli splendidi ragazzi della Protezione civile di Petacciato»

PETACCIATO. Dal consigliere comunale di maggioranza al Comune di Petacciato, Gianpiero Lascelandà, un aggiornamento sulla situazione in paese, dopo la tempesta di vento che nella notte ha provocato danni e disagi diffusi.

«abbiamo solo adesso finito di lavorare e mettere in sicurezza molteplici criticità a seguito della burrasca di questa notte! Esprimo la mia più assoluta gratitudine e riconoscenza alle donne e uomini dell'associazione di volontari della locale Protezione civile, che dalle prime ore del mattino sono all'opera per una incessante attività di messa in sicurezza dei numerosi alberi che sono caduti in paese e giù alla marina, causando anche qualche danno!

Hanno operato in condizioni proibitive con raffiche di vento fortissimo e pioggia, a mani nude e mettendo a disposizione anche alcuni mezzi propri come motoseghe e furgoncini! In qualità di cittadino e consigliere comunale con delega ai rapporti fra l'amministrazione e le associazioni volontarie, voglio porgere un ringraziamento dal profondo del cuore a tutte queste persone!»

Galleria fotografica