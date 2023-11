Visita del comandante della Legione Neosi al comando provinciale dell'Arma

CAMPOBASSO. Il comandante della Legione “Abruzzo e Molise”, generale di brigata Antonino Neosi, in visita questa mattina al comando provinciale di Campobasso.

L’alto ufficiale, dal 4 ottobre scorso al comando della Legione con sede in Chieti, è stato ricevuto dal comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso, colonnello Luigi Dellegrazie, dagli ufficiali della sede e delle compagnie distaccate, da una folta rappresentanza dei militari del comando provinciale e dai responsabili regionali e provinciali dell’Associazione nazionale Carabinieri e Forestale.

Durante l’incontro con il personale tenutosi nella sala riunioni del comando provinciale, il generale Neosi ha evidenziato il suo particolare legame con la provincia di Campobasso dove ha vissuto nella gioventù per motivi di servizio del papà, sottufficiale dell’Arma, in diverse sedi della provincia, tra cui anche Campobasso.

Ha poi sottolineato l’importanza dei comandi stazioni su un territorio particolare come la provincia di Campobasso, impegnandosi a rinforzare quei reparti carenti di personale, stimolando i presenti nel tenere vivo sempre il contatto quotidiano con la gente, da sempre una peculiarità dell’Arma. Nel compiacersi con i militari per i risultati finora conseguiti, ha consegnato due encomi solenni e sei encomi semplici ad alcuni militari particolarmente distintisi in operazioni di servizio.

Le ricompense solenni sono state conferite all’appuntato scelto qualifica speciale Michele Bencivenga e all’appuntato Nunzio Renzi, mentre gli encomi semplici sono stati conferiti al tenente colonnello Alfredo Zerella, al capitano Romeo Ruggiero, al luogotenente Antonio Zerulo, ai brigadieri capo Luigi Iacovelli e Matteo Colapietra e all’appuntato scelto qualifica speciale Guido Nicola Zarlenga.

Nel corso della mattinata il generale Neosi ha incontrato il Prefetto e le massime Autorità regionali e comunali.

