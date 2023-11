Danni causati dal maltempo, anche a Portocannone chiuso il cimitero

PORTOCANNONE. Con meno violenza rispetto ad altre località, l'ondata di maltempo ha causato danni e disagi anche a Portocannone. Lo ha riferito il sindaco, Francesco Gallo: «A seguito del vento forte della notte tra giovedì e venerdì e dei sopralluoghi iniziati dalle prime ore odierne, rilevato che due abitazioni presenti in via E. Muricchio e via Matteotti hanno subito danni sul tetto con la conseguente caduta dei coppi che hanno causato danni alle autovetture parcheggiate. In merito a ciò, la struttura comunale si è subito attivata prima con un sopralluogo e poi incaricando una ditta specializzata al fine di eliminare il pericolo di ulteriori cadute mettendo quindi in sicurezza l’area circostante.

Per quanto su esposto, il sindaco ha emesso apposita ordinanza, rivolta ai proprietari dei fabbricati, per la messa in sicurezza degli stessi oltre a far evitare ulteriori cadute e danni per la pubblica incolumità; sono stati eseguiti numerosi interventi per la rimozione di alberi o parte di essi al fine di ripristinare la circolazione stradale e mettere in sicurezza le aree interessate; chiusura del cimitero comunale per problematiche di pubblica incolumità riscontrate all’interno dello stesso sino a nuove disposizioni, che avverranno successivamente al ripristino delle criticità riscontrate.

Il tutto regolamentato da apposita ordinanza sindacale; si invitano tutti i cittadini a muoversi con cautela e soprattutto a verificare eventuali problematiche sino ad ora non riscontrate dalle autorità competenti. Infine occorre l’obbligo di ringraziare tutti coloro che, unitamente al sottoscritto, sono intervenuti tempestivamente per la risoluzione delle varie problematiche presenti, ed in particolare: colleghi amministratori, tecnici comunali, maestranze esterne dell’Ente, volontari e ditta incaricata».

