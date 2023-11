Coordinamento degli interventi di soccorso, il Soccorso Alpino replica al Conapo del 115

CAMPOBASSO. È giunta a strettissimo giro la nota di replica del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnas) rispetto alla rivendicazione che ieri sera è stata fatta dal sindacato dei Vigili del fuoco Conapo.

«Facendo seguito alla nota inoltrata alle redazioni dal sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco in merito al coordinamento negli interventi di soccorso, in relazione all’intervento effettuato sui monti del Matese nel comune di Roccamandolfi il 29-30 ottobre scorso, al solo scopo di fare chiarezza in merito a quanto avvenuto nello specifico intervento di cui si fa menzione, facciamo presente che l’intervento in questione è stato diretto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) il quale ha provveduto a coordinare tutte le forze intervenute tra cui:

Elicottero HEMS- SAR 118 Napoli,

Elicottero 85° CENTRO SAR PRATICA DI MARE Aeronautica Militare,

Reparti VVFF intervenuti sul posto,

Concludendo con successo il salvataggio della malcapitata.

Inoltre, allo scopo di fare chiarezza sulla normativa che definisce inequivocabilmente le competenze e i ruoli istituzionali dei diversi Enti in attività di soccorso come quella citata, alleghiamo alla presente le Leggi di riferimento che regolano le attività di soccorso tecnico sanitario di emergenza in territorio montano, ambiente impervio ed ipogeo, secondo quanto di seguito riportato

- Legge 21 marzo 2001, n. 74, recante “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”, come modificato dal Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (art. 1 comma 2)

- Legge regionale 22 settembre 2013, n. 17 (art.2 comma 1 lettera b))

- Legge 8 marzo 2006 n.139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003 n. 229” (art. 24 comma 2 lettera b) e comma 10)».