Costruire Democrazia debutta sul "territorio" con uno sguardo sull'ambiente

TERMOLI. Possiamo definirlo il debutto “politico” in veste di coordinatore territoriale del movimento Costruire Democrazia a Termoli, quello con cui Andrea Montesanto rilancia la questione della lotta al degrado e all’inciviltà, “agganciandosi” all’articolo di denuncia che abbiamo pubblicato due giorni fa, sulla base delle segnalazioni che ci sono giunte dalla cittadinanza.

Per onestà intellettuale vi è da rimarcare come sia stato di fatto bruciato nei tempi, poiché l’intervento era stato previsto e documentato in modo autonomo, ma ben venga una sinergia sincera, rispetto al tema della tutela del territorio.

«Oggi vorrei discutere di alcuni problemi che esistono da anni nella zona Sud di Termoli, i quali rappresentano soltanto una piccola parte di questa situazione surreale che i residenti vivono da troppi anni e che i turisti non vedranno mai probabilmente, se non per sbaglio. La situazione nella zona sud di Termoli è diventata critica e allarmante. L'abbandono da parte delle autorità locali ha trasformato questa parte della città in un luogo dove il degrado, le discariche abusive e gli incendi sono ormai diventati l'ordine del giorno.

È triste constatare che, nonostante non ci sia limite all'inciviltà umana, la mancanza di interesse e attenzione da parte del comune ha contribuito in modo significativo a questa situazione. Senza manutenzione e, soprattutto, senza alcun controllo, questa zona è diventata un punto di riferimento per il degrado ambientale. Nel caso specifico di cui parliamo oggi (Strada Bufalara - collegamento Ss87 e Rio Vivo), la situazione è particolarmente preoccupante, e anche TermoliOnLine.it ha pubblicato un articolo a riguardo.

Questa zona sta lentamente trasformandosi in una discarica a tutti gli effetti, con il frequente abbandono di rifiuti e a volte anche rifiuti speciali (amianto, cemento, mattoni, residui chimici ecc.).

"Purtroppo" parte dei rifiuti hanno preso fuoco qualche settimana fa (come spesso accade), creando ulteriori problemi. È altamente probabile che gli incendi siano stati appiccati da coloro stessi che abbandonano i rifiuti, dimostrando una totale mancanza di responsabilità e rispetto per l'ambiente e la comunità.

Sempre nella stessa zona, ricordare l'episodio del cartello "Area Videosorvegliata" è emblematico della situazione. Nonostante il cartello, sembra che la telecamera non sia mai stata installata (attualmente anche il cartello è sparito, rimpiazzato da quello in foto).

È necessario un intervento urgente da parte delle autorità competenti per ripristinare la sicurezza, la pulizia e il decoro in questa zona, e per porre fine all'impunità di chi continua a commettere atti illegali e dannosi per la comunità. E questo dovrebbe essere solo il primo dei tanti interventi nella zona».

